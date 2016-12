02.05.2014 | News Politik

Degewo beantragt Fördermittel aus Neubaufonds

Bild: Karl-Heinz Liebisch

Als erste kommunale Wohnbaugesellschaft hat die Degewo Geld für den Bau neuer Mietwohnungen beantragt und nimmt damit die Wohnungsbauförderung des Berliner Senats in Anspruch. Die Fördermittel sollen in 120 Sozialwohnungen in Berlin investiert werden. Das teilte die Gesellschaft am Freitag mit.mehr