Energiekrise: Härtefallprogramm für Wohnungsunternehmen

Am 15. Februar ist das "BMWSB-Härtefallprogramm" gestartet. Wohnungsunternehmen, die wegen der Energiekosten eine akute Liquiditätslücke schließen müssen, können einen Antrag bei den Landesförderinstituten stellen. Ein Anspruch besteht nicht, die Reihenfolge nach Eingang zählt.

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) hat am 15. Februar ein neues Härtefallprogramm bei der staatlichen Förderbank KfW an den Start gebracht: Wohnungsunternehmen mit Sitz in Deutschland, die in der Energiekrise unverschuldet in finanzielle Not geraten sind und eine vorübergehende Liquiditätslücke schließen müssen, können ab sofort Hilfe beantragen.

Das Programm

Das Programm beinhaltet die Risikoübernahme eines Kreditbetrags von 500.000 bis zu zehn Millionen Euro und einen leichteren Kreditzugang, bei dem der Bund 80 Prozent des Kreditrisikos übernimmt. Möglich ist auch die Erhöhung der Kontokorrent-Kreditlinie bei einem Landes­förder­institut, einer Bank oder Sparkasse.

Die Konditionen

Die Förderung wird nicht direkt bei der KfW beantragt, sondern bei einer Bank, Sparkasse oder dem jeweiligen Landesförderinstitut, das dann die Kredite auch bereitstellt. Die Risiko­über­nahmen werden nach der Reihen­folge vergeben, in der die Anträge über die Landesförderinstitute bei der KfW-Bank eingehen. Den Zinssatz legt das Landesförderinstitut fest. Die Laufzeit der Risikoübernahme des Bundes beträgt maximal zwei Jahre.

Die Förderfähigkeit

Gefördert werden private, öffentliche, kommunale und gemeinnützige Wohnungsunternehmen sowie Wohnungsgenossenschaften, wenn sie wegen der hohen Energiepreise Vorauszahlungen an die Versorger leisten müssen, die Mieter aber noch geringere Abschläge zahlen und die Erstattung aus der Strom-, Gas- und Wärmepreisbremse diese Differenz nicht ausgleicht. Das Geschäftsmodell muss tragfähig sein. Und die Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit darf maximal zehn Prozent zum Zeitpunkt der Antragstellung betragen.

Wohnungswirtschaft: Soziale Vermieter stützen

"Es handelt sich um eine hervorragende Lösung für Wohnungsunternehmen, denen angesichts der massiv gestiegenen Energiekosten unverschuldet Zahlungsengpässe drohen", sagte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Jetzt komme es darauf an, dass die Landesförderinstitute zugunsten der sozial orientierten Wohnungsunternehmen und den Mietern handelten und bei der Umsetzung des Härtefallprogramms weder Bearbeitungsgebühren noch Zinsen erheben.

Für die Absicherung des 80-prozentigen Anteils des Kreditrisikos des Landesförderinstituts werden im Rahmen des "BMWSB-Härtefallprogramms 2023" gegenüber dem Landesförderinstitut keine Zinsen oder Gebühren berechnet. Darauf weist der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) hin.

BMWSB-Härtefallprogramm 2023: Informationen, Formulare, Downloads

Energiekosten: Schutzschirm für Vermieter im Norden

In Schleswig-Holstein stehen Vermietern unabhängig davon rund 50 Millionen Euro für Vermieter zur Verfügung, die wegen hoher Vorauszahlungen an die Energieversorger in finanzielle Schieflage geraten sind. Die schwarz-grüne Landesregierung hatte entsprechenden Plänen des Innenministeriums am 8.11.2022 zugestimmt.

Vom deutlichen Anstieg bei den Energiepreisen seien nicht nur die Versorger betroffen, sondern auch Vermieter. Sie leisteten bereits höhere Abschlagszahlungen und finanzierten damit den Energieverbrauch der Mieter vor, erklärte damals Ministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Diese Abschläge würden erst im Frühjahr 2023 mit den Mietern abgerechnet, sodass es zu einem deutlichen Liquiditätsabfluss und Insolvenzrisiko für die Vermieter komme. Um dieses Risiko abzuwenden, werde das Land den Schutzschirm etablieren.

Bei Wohnungsunternehmen und großen privaten Vermietern könnten durch die höheren Abschlagszahlungen zusätzliche Belastungen von mehreren Hunderttausend Euro bis zu Millionenbeträgen anfallen, hieß es aus dem Innenministerium weiter. Die Investitionsbank werde beauftragt, Vermietern im Land liquiditätssichernde Maßnahmen bereitzustellen. Die Bank erhalte dafür vom Land eine Bürgschaft über 50 Millionen Euro. So soll Planungssicherheit geschaffen werden dafür, dass Anbieter von Wohnraum nicht mehr in der Gefahr sind, Insolvenz anmelden zu müssen, wie die Ministerin ankündigte.





dpa