Die Gaspreise steigen rasant und damit die Heizkostenabrechnung. Wohnungsriese Vonovia will Mieter, die in Zahlungsverzug geraten, nun wohl doch nicht gleich vor die Tür setzen, aber die monatlichen Vorauszahlungen verdoppeln. Die Bundesregierung diskutiert ein temporäres Kündigungsmoratorium.

Bei zwei Monatsmieten Rückständen drohe der Rauswurf, kündigte Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia auf einer Veranstaltung für Investoren an, wie unter anderem der Westdeutsche Rundfunk (WDR) berichtete. Eine Räumungsklage solle aber nur in letzter Konsequenz und als allerletztes Mittel durchgeführt werden, heißt es in einer Email des Unternehmens an den WDR vom 27. September.

"Bei uns wird niemand eine Wohnung verlieren, nur weil die Heizkosten nicht gezahlt werden können", zitierte bald darauf die "Welt" Vonovia-Chef Rolf Buch. Man kümmere sich intensiv um einzelne Fälle, in denen Mieter wegen hoher Energiepreise in Schwierigkeiten geraten seien. Notfalls könnten Vereinbarungen über Ratenzahlungen getroffen werden und man helfe bei der Suche nach staatlichen Unterstützungsleistungen. "Eine Kündigung wegen hoher Energiekosten werden wir nicht aussprechen", sagte Buch.

Allerdings will der Konzern wegen der weiter stark steigenden Energiepreise die monatlichen Abschläge für die Heizkosten der Mieter verdoppeln, schreibt die "Westdeutschen Allgemeine Zeitung" (WAZ) online. Eine Sprecherin sagte dazu auf dpa-Anfrage, das werde nicht sofort für alle 490.000 Wohnungen greifen, sondern nach und nach umgesetzt. Zunächst habe man den Mietern frühzeitig geraten, selbst die monatlichen Abschläge zu erhöhen, um Vorsorge zu treffen vor zu erwartenden hohen Nachzahlungen und über Möglichkeiten des Energiesparens informiert. Auch andere Unternehmen hätten die Abschläge erhöht.

Energiekrise: Kündigungsschutz-Debatte nimmt Fahrt auf

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte kürzlich angekündigt, sie wolle Mieter angesichts der rasant steigenden Strom- und Heizkosten besser vor Kündigungen der Mietverträge wegen Zahlungsrückständen schützen. Niemand solle wegen krisenbedingter Probleme seine Wohnung verlieren, hatte vor Kurzem auch der Präsident des Spitzenverbands der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko, gesagt. Die sozial orientierten Vermieter haben bereits einen Kündigungsschutz zugesagt. Von der Politik fordert der GdW "unverzüglich" einen Gaspreisdeckel.

Bei Berlins landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit 360.000 Wohnungen soll es keine Kündigungen geben, wenn Mieter wegen hoher Gas- und Stromkosten infolge der Ukraine-Krise in Zahlungsverzug geraten und auch keine Räumungen bewohnter Wohnungen. Das hat der Senat am 27.9.2022 beschlossen. Zunächst für die Dauer von sechs Monaten sollen bei Mietrückständen individuelle und kulante Lösungen gefunden werden, erklärte Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD). Er nannte Stundungen, Mietverzicht und Ratenzahlungen. Bei Bedarf sei nach sechs Monaten eine Verlängerung der Regelung möglich. Ein solches Moratorium hat es bereits 2020 und 2021 während der Corona-Pandemie schon einmal gegeben.

Der Freistaat Bayern wird den Mietern seiner 16.770 Wohnungen bis mindestens April 2025 keine Mieterhöhungen schicken, kündigte Bauminister Christian Bernreiter (CSU) nach einer Sitzung des Kabinetts am 29. September an. Ausnahme sei, wenn Wohnungen energetisch saniert worden seien. Auch wenn es zu einem Mieterwechsel komme, könne der Mietpreis angepasst werden, so Bernreiter.

Risiko bei fristgerechter Kündigung

"Ein effektiver Kündigungsschutz ist dringend nötig", fordern Mieterverbände, Gewerkschaften und Richter in einem "Offenen Brief" an Bundesjustizminister Dr. Marco Buschmann (FDP). Ein temporärer Schutz durch Kündigungsmoratorien sei nicht genug.

Ebenso wichtig wäre die Möglichkeit, eine ordentliche Kündigung wegen Zahlungsverzugs durch Ausgleich des Mietrückstands abzuwenden. Bislang kann durch eine Nachzahlung des Mietrückstands nur die fristlose Kündigung geheilt werden, während die oft gleichzeitig ausgesprochene ordentliche Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist bestehen bleibt. Der Wohnungsverlust droht dann ein paar Monate später, obwohl der Mietrückstand beglichen wurde.

"Das Justizministerium muss endlich seine offenbar vorhandene Blockade aufgeben und die Schonfristregelung auch auf die ordentliche Kündigung ausweiten und damit sowohl die Forderung einer Vielzahl von Verbänden und Vereinen, des Bundesgerichtshofs als auch der eigenen Koalition erfüllen", sagte etwa Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes (DMB).





