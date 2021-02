Bild: Haufe Online Redaktion Die neue BMU-Förderung für E-Lastenräder und Mikro-Depots soll für sauberere Luft und mehr Klimaschutz im Verkehr sorgen

Der Lieferverkehr in den Innenstädten nimmt zu. Damit die Logistik "auf der letzten Meile" klimafreundlich abläuft, fördert das Bundesumweltministerium künftig Mikro-Depots und E-Lastenfahrräder. Die Richtlinien treten am 1.3.2021 in Kraft.