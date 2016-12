05.07.2016 | Serie Rechnungsstellung in der Schweiz

Anforderungen an den Inhalt der Rechnung in der Schweiz

Welche Angaben muss eine Rechnung in der Schweiz enthalten? Was sind die Unterschiede zu den Rechnungsangaben, die in Deutschland Pflicht sind? Was gilt bei Barbelegen? Diese Fragen beantwortet der erste Serienteil.mehr