Die Finanzverwaltung bezieht Stellung zum Ausweis einer falschen Steuer in Rechnungen an Endverbraucher und ändert den UStAE.

§ 14c UStG befasst sich mit dem unrichtigen oder unberechtigten Steuerausweis. Die Regelungen basieren unionsrechtlich auf Art. 203 MwStSystRL. Allerdings gibt es hier Unterschiede: Art. 203 unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Fallkonstellationen, sondern bestimmt, dass die Mehrwertsteuer von jeder Person geschuldet wird, die diese Steuer in einer Rechnung ausweist.

Rechnung an Nichtunternehmer

Wie ist es zu beurteilen, wenn die Rechnung an einen Nichtunternehmer erteilt wird - und der Steuerausweis hier falsch ist? Der BFH entschied mit Urteil v. 13.12.2018, V R 4/18, dass die Steuerschuld nach § 14c Abs. 1 UStG auch in diesem Fall entsteht.

Der EuGH hat jedoch entschieden (Urteil v. 8.12.2022, C-378/21, Finanzamt Österreich), dass ein Steuerpflichtiger, der eine Dienstleistung erbracht und in seiner Rechnung einen Mehrwertsteuerbetrag ausgewiesen hat, der auf der Grundlage eines falschen Steuersatzes berechnet wurde, den zu Unrecht in Rechnung gestellten Teil der Mehrwertsteuer nicht nach Art. 203 der Richtlinie 2006/112/EG schuldet, wenn keine Gefährdung des Steueraufkommens vorliegt, weil diese Dienstleistung ausschließlich an Endverbraucher erbracht wurde, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Der EuGH stellte daher klar, dass Art. 203 der Richtlinie 2006/112/EG in einem solchen Fall nicht anwendbar ist.

Reaktion der Finanzverwaltung auf die BFH- und EuGH-Rechtsprechung

Die Finanzverwaltung hat auf die Rechtsprechung reagiert und aktuell erläutert, dass die BFH-Rechtsprechung v. 13.12.2018 überholt ist. Bei einem unrichtigen Steuerausweis an einen Endverbraucher oder Kleinunternehmer entsteht keine Steuer nach § 14c Abs. 1 oder Abs. 2 UStG.

Allerdings verfügt die Finanzverwaltung, dass die Grundsätze des EuGH-Urteils C-378/21 auf die übrigen von § 14c Abs. 2 UStG erfassten Fälle nicht anzuwenden sind, da unter diesen Umständen schon die grundlegenden Voraussetzungen des Urteilssachverhalts - tatsächliche Leistungserbringung durch einen Unternehmer (Steuerpflichtigen nach der MwStSystRL), vgl. auch Rn. 17 der Urteilsgründe - nicht vorliegen. In dem BMF-Schreiben wird ausgeführt, dass daher unter den übrigen Voraussetzungen insbesondere bei einem unberechtigten Steuerausweis durch einen Unternehmer außerhalb seines unternehmerischen Bereichs, durch einen Nichtunternehmer oder in Fällen ohne eine Leistungserbringung immer eine Steuer nach § 14c Abs. 2 UStG entsteht.

Wer ist "Endverbraucher"?

Die Finanzverwaltung befasst sich in dem Schreiben außerdem ausführlich mit dem "Endverbraucher" als Rechnungsempfänger für die Frage, ob die Grundsätze der EuGH-Rechtsprechung anzuwenden sind.

UStAE geändert

Der UStAE wurde von der Finanzverwaltung angepasst. Die Grundsätze des BMF-Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden.

BMF, Schreiben v. 27.2.2024, III C 2 - S 7282/19/10001 :002