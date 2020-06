Rechnungsberichtigung: Rückwirkung und Voraussetzungen

Bild: Haufe Online Redaktion Eine Rechnungsberichtigung kann dadurch erfolgen, dass die ursprüngliche Rechnung storniert und eine Neuausstellung vorgenommen wird.

Die Voraussetzungen und Rückwirkung einer berichtigenden Rechnung hat der BFH in einem aktuellen Urteil klargestellt und schließt sich damit an die Rechtsprechung des EuGH an.