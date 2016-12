14.07.2014 | News BMF

Mehrwertsteuer auf elektronische Dienstleistungen neu geregelt

Bild: Michael Bamberger

Kauft ein Kunde in Deutschland bei einem Händler im europäischen Ausland z.B. ein e-Book, fällt künftig die Umsatzsteuer in Deutschland an und nicht mehr im Heimatstaat des Anbieters.mehr