25.01.2016 | News Auftragsvergabe

Vergaberechtsreform - Kabinettsentwurf der Vergabeverordnung (VgV) verabschiedet

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Nach der am 17.12.2015 verabschiedeten umfassenden Reform des Vergaberechts hat das Kabinett am 20.1.2016 die neue VgV beschlossen, die die Einzelheiten des Verfahrens bei künftigen Vergaben regelt und zum 18.4.2016 in Kraft treten soll.mehr