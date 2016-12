17.01.2013 | News Unternehmen

LBS West will LBS Bremen komplett übernehmen

Bild: LBS

Die LBS West will rückwirkend zum 1. Januar die restlichen Anteile an ihrer Immobilientochter LBS Bremen übernehmen. Außerdem sollen die Immobilientöchter der LBS West und Nord (Hannover) fusionieren. Das kündigte Vorstandschef Gerhard Schlangen am Mittwoch in Münster an.