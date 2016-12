27.02.2014 | News Arzneimittel-Rabatte

BGH bestätigt Rabattverbot bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Preise für verschreibungspflichtige Arzneimittel sind in Deutschland einheitlich festgelegt. Der BGH bestätigt in einem aktuellen Urteil das Verbot von Rabatten auch bei Bestellung im Ausland und Abholung in einer deutschen Apotheke.mehr