Ein Möbelhandelsunternehmen übereignet an einen Mitarbeiter im Februar 2013 eine Couch zum Preis von 3.000 EUR. Der durch Preisauszeichnung angegebene Endpreis betragt 5.000 EUR; durchschnittlich gewährt das Möbelhandelsunternehmen 10 % Rabatt an seine Kunden. Ein anderes inländisches Möbelhandelsunternehmen bietet diese Couch im Februar 2013 auf seiner Internetseite für 4.000 EUR an.