Arbeitsverhältnis

22.03.2013 | News Elternzeit

Wird die Elternzeit jetzt zum Wunschkonzert?

Die Elternzeit ist noch am Laufen, da kündigt sich schon wieder Nachwuchs an. In dieser Situation kann die Elternzeit beendet werden zur Inanspruchnahme der Mutterschaftsfristen. Diese Regelung hat es in sich. Denn sie hat gewichtige Folgen für den Arbeitgeber.mehr