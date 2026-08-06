Arbeitsverhältnis

Frau jung Megaphon Protest Bekanntmachung
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Meinungsäußerung

Meinungsfreiheit im Arbeitsverhältnis und ihre Grenzen

Kürzlich kritisierte ein DHL-Mitarbeiter seinen Arbeitgeber öffentlich für die Geschäftsbeziehung zum Rüstungsunternehmen Rheinmetall. Kurz darauf wurde er zu Unrecht entlassen, entschied das Arbeitsgericht Leipzig. Grundsätzlich dürfen Mitarbeitende ihre Meinung frei äußern, doch im Rahmen der beruflichen Tätigkeit hat die Meinungsfreiheit auch Grenzen. Welche das sind und wie Arbeitgeber reagieren können.
Junger Mensch mit Maske
Junger Mensch mit Maske
Arbeitgeberpflicht

Umgang mit sexualisierten Deepfakes im Arbeitsverhältnis

Prominente Fälle von sexuellem Missbrauch und sexualisierten Deepfakes haben zuletzt für großes Aufsehen gesorgt – etwa die Berichterstattung bezüglich Collien Fernandes oder die möglichen Deepfake-Vorfälle bei der CDU Niedersachsen. Solche Fälle können arbeitsrechtlich relevant sein, selbst wenn das Verhalten im Privatleben stattfindet. Zudem können Arbeitgeber dazu verpflichtet sein, ihre Beschäftigten aktiv zu schützen.
Junger Erwachsener mit Tape beklebtem Mund
Junger Erwachsener mit Tape beklebtem Mund
Urteil

Wettbewerbsverbot verhindert Jobwechsel zum Konkurrenten

Arbeitgeber wollen, dass ihre Geschäftsgeheimnisse nicht an die Konkurrenz weitergegeben werden – und vereinbaren mitunter ein Wettbewerbsverbot. Ein Arbeitnehmer wollte nun gegen ein solches vorgehen, um eine neue Tätigkeit aufzunehmen. Nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Heilbronn ist ihm das jedoch nicht gestattet. Demnach umfasste das Wettbewerbsverbot die in Aussicht stehende Anschlusstätigkeit. Zudem habe keine existenzielle Notlage vorgelegen.
Gleichgewicht Waage
Gleichgewicht Waage
Arbeitsverhältnis

Die Leistungslüge

„Wir müssen wieder mehr arbeiten!“ In der aktuellen wirtschaftlichen Krise werden mit solchen Aussagen lautstark mehr Leistung und Einsatz gefordert. Damit verbunden ist das Versprechen, dass wirtschaftlicher Erfolg, die Finanzierung unserer Sozialsysteme oder der Erhalt des Arbeitsplatzes nur von einem verstärkten Einsatz der Beschäftigten abhängen. Das Problem ist jedoch, dass die Menschen dieser Lüge nicht mehr glauben. Ein Aufruf zu einem ehrlicheren Umgang mit „Leistung“.
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