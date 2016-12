Arbeitsvertrag

04.08.2014 | News Urteil

Wissenschaftliche Mitarbeiter können auf unbefristetes Arbeitsverhältnis hoffen

Tausende wissenschaftliche Mitarbeiter an Hochschulen können auf unbefristete Verträge hoffen, wenn sie im Rahmen eines Landesprojekts angestellt sind. Das Arbeitsgericht Gießen gab am Freitag einem Mitarbeiter recht, der an der örtlichen Universität über zehn Jahre insgesamt 16 befristete Verträge erhalten hatte.mehr