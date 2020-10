HR als Treiber für innovative Lösungen: Was bedeutet das konkret? Für die aktuelle Kolumne hat HR-Tech-Experte Thomas Otter ein besonders anschauliches Beispiel gefunden: Einem niederländischen Schokoladenhersteller ist es gelungen, sogar den Arbeitsvertrag nutzerfreundlich zu gestalten.

Es wird sehr viel darüber diskutiert, HR-Prozesse ansprechender zu gestalten und die Employee Experience, also das Erlebnis der Mitarbeiter, etwa im Bewerbungsprozess, zu verbessern. Der Software-Markt um Mitarbeiterengagement ist innerhalb weniger Jahre auf einen potenziellen Markt von mehr als einer Milliarde Euro angewachsen. HR-Prozesse einfacher und verständlicher zu machen, ist ein großes Geschäft geworden.

In den letzten Jahren haben Personalleiter auch eine wesentliche Rolle bei der Förderung der Arbeitgebermarke übernommen. Viele diskutieren in diesem Kontext über "Purpose". Awards für den besten Arbeitgeber, die beste Arbeitgebermarke und weitere Auszeichnungen und Siegel zeigen: Arbeitgeberbewertungen sind zu einer eigenständigen, boomenden Branche geworden.

Personalabteilungen sind bemüht, ihr bürokratisches Image abzubauen. In vielen Fällen ist es gelungen, Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen, sei es bei der Personalauswahl und im Recruiting, beim Lernen, beim Performance Management oder sogar bei der Gehaltsabrechnung. Mein Linkedin-Feed zeigt regelmäßig Personalleiter und Personalleiterinnen, die hervorheben, wie sie Transformationsprojekte, Innovations-Initiativen oder Digitalisierungsprojekte umgesetzt haben und wie gut sie ihren Organisationen beim Übergang ins Homeoffice geholfen haben. Das ist lobenswert. HR muss die eigene Arbeit effektiver vermarkten. Daher ist es zu begrüßen, wenn Personalleiter mit einem breiten externen Publikum kommunizieren.

Bis zur vergangenen Woche hatte ich aber noch nie einen Personalleiter gesehen, der den Arbeitsvertrag grundlegend verändern und ansprechender machen wollte. Der Arbeitsvertrag, das war immer ein komplexes, seriöses Rechtsdokument, gefüllt mit mächtigen Wörtern und langen Sätzen mit vielen Kommas – im Englischen wie im Deutschen. Die Zusammenstellung und Unterzeichnung des Vertrags war schon immer das schwächste Glied in der Kette des Onboarding-Prozesses. Hier trifft der ansonsten durchoptimierte Rekrutierungsprozess auf gesetzliche Vorschriften und Zehn-Punkte-Schriftarten. "Ordnung muss sein" - bringt aber viel Papierkram mit sich.

Deshalb hat mich der Arbeitsvertrag des niederländischen Schokoladenherstellers Tony's Chocolonely sofort begeistert, wie viele andere Kenner der Szene auch. Es ist zwar kaum zu glauben, aber der Vertrag sieht tatsächlich genauso aus, wie in der Infografik abgebildet (s. oben). Kristel Moedt, Head of People and Culture bei Tony's Chocolonely, hat den Vertrag auf Linkedin gepostet.

Did you ever think to join a cool, informal company until you got your new employment contract under your nose? 🤔 At least 8 pages with some very useful things in it and a lot of formal clauses you had to stick to? We did pretty well at Tony's Chocolonely but thought we could raise the bar 🍫.

Together with Bruggink & Van der Velden and employment lawyer 🚀 Daniël Maats we created our 1-page contract. We laid down the most important things and for the rest, we rely on mutual trust and common sense. And okay, there is a 2nd page with our values and promises we make to the new Tony."

Kristel Moedt, anfang September 2020 auf Linkedin