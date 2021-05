Ob sich ein Softwarekauf gelohnt hat, stellt sich oft erst im Nachhinein heraus. Das liegt auch daran, dass es schwierig ist, sich vorab ein umfassendes Bild zu machen. Doch gerade das sollten HR-Verantwortliche tun – und sich dabei auf die Vorteile einer guten Dokumentation stützen. Warum das so ist, erläutert Thomas Otter in seiner Kolumne.

Gute HR-Software zu kaufen, ist schwer. Personalverantwortliche verbringen meist den größten Teil ihres Tages mit der Personalabteilung und nicht mit der Bewertung der Technologie. Natürlich können Sie Experten einstellen, die Ihnen dabei helfen, und Ihre IT- und Beschaffungsabteilungen können ebenfalls unterstützen. Trotzdem bleibt es schwierig, hinter raffinierte Demos und Verkaufsargumente gut finanzierter Softwareunternehmen zu schauen.

Ich bin kein Formel-1-Experte, aber als Zuschauer bin ich fest davon überzeugt, dass in zweierlei Hinsicht konkurriert wird: bei den Herstellern und den Fahrern. Erinnern Sie sich bei Software-Demos und Evaluierungen immer daran, dass Sie das Auto kaufen, nicht den Fahrer. Wenn Anbieter A einen besseren Vorverkaufsexperten als Anbieter B hat, ist es schwer, darüber hinwegzusehen, insbesondere wenn Sie nicht jeden Tag Software kaufen.

Dokumentation als Qualitätsmerkmal von Software

Heute möchte ich Sie auf eine Heuristik hinweisen, die ich bei der Due-Diligence-Prüfung (Sorgfältigkeitsprüfung) von Softwareankäufen verwende und die ich Ihnen ans Herz legen möchte.

Für Softwareunternehmen dient die technische Dokumentation einem offensichtlichen Hauptzweck. Es wird erklärt, wie die Software verwendet und eingerichtet wird. Eine gute Dokumentation spart Supportanrufe und reduziert Implementierungsprobleme. Dokumentation ist nicht glamourös, spricht jedoch für Qualität. Außerdem hat die Dokumentation einen wichtigen sekundären Zweck. Wenn Sie Software kaufen, leiden Sie unter Informationsasymmetrie. Wie können Sie feststellen, ob die Software von guter Qualität ist oder nicht? Sie können andere Benutzer fragen und sich Bewertungen ansehen oder mit Analysten darüber sprechen. Doch diese erzählen nicht immer die ganze Geschichte.

Eine gute Dokumentation ist schwer zu fälschen

Wenn ein Softwareunternehmen seine Produkte über einen langen Zeitraum gut und konsistent dokumentiert, ist dies eine effektive Form der Signalisierung. Es bietet Ihnen einen tiefen Einblick in die Produktqualität. Eine Organisation, die sich um Dokumentation sorgt, sorgt sich wahrscheinlich auch um Elemente des Codierungsprozesses, die weniger sichtbar sind. Eine gute Dokumentation, die konsequent erstellt wird, ist sehr schwer zu fälschen, genau wie die Sicherheit in der Fertigung. Die Dokumentation ist Teil der Anbietermarke und der Kultur. Die Dokumentation zeigt die Produktarchitektur und vieles mehr.

Wenn ich Softwareunternehmen berate, betone ich die Bedeutung von APIs. Dies sind die Mechanismen, über die Systeme miteinander kommunizieren. In HR-Tech verbinden Sie häufig Systeme miteinander. Daher sollte die Prüfung von APIs ein wesentlicher Bestandteil jeder Softwareevaluierung sein. Eine API ist nur so gut wie ihre Dokumentation. Die Dokumentation bietet Ihnen nicht nur einen guten Einblick in die Produktqualität, sondern auch in die Produktstrategie sowie in die Unternehmenskultur und -geschichte. Wenn Sie die Dokumentation zweier Anbieter nebeneinanderstellen, werden Sie erstaunt sein, was sich daraus ergibt.

Viele Anbieter bieten jetzt offenen Zugriff auf ihre API und technische Dokumentation. Ein paar Minuten mit einer Suchmaschine und Sie sollten bereit sein, die nächsten Schritte zu tätigen. Andere Anbieter haben es möglicherweise hinter einer Support-Firewall, aber ein einfaches Non-Disclosure-Agreement (Geheimhaltungsvertrag) sollte Ihnen Zugriff gewähren.





Thomas Otter ist Gründer von Otter Advisory und berät große und kleine Unternehmen, Investoren und HR-Tech-Anbieter. Zuvor leitete er das Produkt-Management bei SAP Success Factors und war Research Vice President bei Gartner für HR Tech. Das Zusammenspiel von HR und Technologie fasziniert, desillusioniert und inspiriert ihn immer wieder.