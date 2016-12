13.11.2015 | News Arbeitsrecht

Sonntags darf der Briefkasten geschlossen bleiben

Bild: Haufe Online Redaktion

Eine Arbeitnehmerin ist auch dann nicht verpflichtet, sonntags in den Briefkasten zu schauen, wenn sie an Sonntagen arbeitet. Die an einem Sonntag in den Briefkasten geworfene Kündigung des Arbeitgebers gilt erst am darauf folgenden Montag als zugegangen.mehr