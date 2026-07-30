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Teilzeit

Mutter mit Kind am Laptop
Bild: Haufe Online Redaktion

Teilzeitarbeit liegt vor, wenn die regelmäßige Wochenarbeitszeit eines Arbeitnehmers kürzer ist, als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers.

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Teilzeitarbeit, aber nur dann, wenn besondere Voraussetzungen vorliegen; betriebliche Gründe können entgegenstehen. Beim Teilzeitantrag müssen besondere Formalia eingehalten werden. Umgekehrt muss der Arbeitgeber bei der Ablehnung besondere Fristen einhalten. Teilzeitbeschäftigten dürfen grundsätzlich wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandeln als einen vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer. Teilzeitarbeit liegt auch bei einer geringfügigen Beschäftigung vor.

Urlaub Reise Karte Sabbatical Route
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Urlaubsanspruch

Urlaub ist bezahlte Freizeit und soll der Erholung der Arbeitnehmenden dienen. Der gesetzliche Mindestanspruch ist durch das Bundesurlaubsgesetz geregelt. Doch was gilt für den Urlaubsanspruch, wenn Mitarbeitende kündigen, längere Zeit krank sind oder in Elternzeit gehen? In diesem Top-Thema beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um den Urlaubsanspruch.
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Zum Thema Teilzeit
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Fachbeiträge & Kommentare
Mehrfachbeschäftigung: Ausw... / 4.3 Nebentätigkeit während Vorruhestand
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Arnold/Gräfl, TzBfG § 8 Zei... / 2 Gesetzlicher Anspruch auf Teilzeit (Abs. 1)
Kommentar
Arnold/Gräfl, TzBfG § 8 Zei... / 2.1 Allgemeines
Kommentar
Arnold/Gräfl, TzBfG § 8 Zei... / 2.4 Vertraglich vereinbarte Arbeitszeit
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Arnold/Gräfl, TzBfG § 8 Zei... / 6.1.2 Einheitliche Mitteilung bei Verknüpfung von Verringerungs- und Verteilungswunsch
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