11.11.2013 | News Nordrhein-Westfalen

Beamtinnen dürfen in der Verwaltung ein Kopftuch tragen

Bild: Clarissa Schwarz

Ein Kopftuch ist kein Hindernis, um als Beamtin in der Verwaltung in Nordrhein-Westfalen zu arbeiten. Dies hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Freitag entschieden und den Ausschluss einer Muslima als Beamtin im Kreis Mettmann aufgehoben.mehr