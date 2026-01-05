Todesfall

Friedhof in der Dämmerung mit verwitterten Grabsteinen
Friedhof in der Dämmerung mit verwitterten Grabsteinen
Religionsfreiheit schützt kirchliche Bestattungen

Beschränkung bei Beerdigungen auf 30 Trauernde vom Verwaltungsgericht gekippt

Die Begrenzung der Teilnehmerzahl an Bestattungen in Corona-Hotspots auf 30 Personen gilt für kirchliche Bestattungen nicht, weil es sich dabei um von der Religionsfreiheit geschützte Gottesdienste handelt. Das hat das Verwaltungsgericht Stuttgart in einem Eilverfahren auf Antrag der evangelischen Kirche gegen die Auslegung der Bundes-Notbremse festgestellt. 
Friedhof im Herbst
Friedhof im Herbst
Kondolenzschreiben

Angemessene Beileidswünsche beim Tod von Mitarbeitern, Mandanten und Geschäftspartnern

Wenn ein Mitarbeiter, ein langjähriger Mandant oder ein Geschäftspartner stirbt, sind Beileidswünsche nicht nur ein Herzenssache, sie sind eine Frage guter Umgangsformen. Sie sollten nicht aus einem Satz oder der Unterschrift unter einem Vordruck bestehen, sondern Anteilnahme zeigen und eine Würdigung des Verstorbenen ausdrücken. Pathetisch muss es deshalb nicht werden. Was ist zu beachten?
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Geschäftsführer / 3.1 Beendigungsgründe
Lexikonbeitrag
Rentenberechnung: Faktoren / 2.9 Gesamtleistungsbewertung
Beitrag
Rentenberechnung: Faktoren / 2.7 Entgeltpunkte (Beitragszahlung bei Vorziehen von Altersrente)
Beitrag
Personenbedingte Kündigung:... / 3 Alter
Beitrag
Besonderer Kündigungsschutz... / 3 Pflegezeit
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.047
Geringwertiges Wirtschaftsgut
947
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
580
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
452
Reverse Charge Verfahren
399
Kurzfristige Beschäftigung
249
Doppelte Haushaltsführung
234
Schenkung
229
Festsetzungsverjährung
220
Eingruppierung TVöD
197
Verwandte Themen
Arbeitnehmer GbR Urlaub Coronavirus Erbschaftsteuer Nachlassverbindlichkeit Urteil Befangenheit Mitarbeiterführung Arbeitgeber GmbH-Geschäftsführer Arbeitsunfall Bundesfinanzhof (BFH) Finanzamt Steuerberater Lohnsteuer Geschäftsführung Schmerzensgeld Kündigung Beschränkte Steuerpflicht Bescheinigung Rechtsanwalt Steuerberatung Arbeitsunfähigkeit Psychische Belastung Notfallmanagement Steuerbescheid 40 führende Köpfe im Personalwesen Mandant Arbeitsrecht