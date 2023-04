Notfallordner: Bestandteile

Adressen mit Telefon, E-Mail, Anschrift; ggf. Regelung, wer in welcher Reihenfolge informiert wird.

Informationen über Vorfälle (Tod, Ausfall, Krankheit) mindestens an Angehörige (Welche? Konkret mit Namen benennen), Anwalt, Steuerberater, Mitarbeiter, Krankenkasse, Unfallversicherung, bei Tod Bestatter (evtl. mit Bestattungsverfügung), ggf. Bank und andere wichtige Partner.

Wer soll was in welchem Fall tun, z. B. bei vorübergehendem Ausfall oder Tod? Wer bekommt Zugang zu welchen Dokumenten und Vollmachten, z. B. Angehörige, Mitarbeiter, andere Dritte (Wer genau? Mit Namen und Adressdaten, mind. Mobilnummer und E-Mail, benennen)?

Welche Umsätze, Kosten Gewinne sind geplant? Welche Investitionen und großen Auszahlungen stehen an? Die Planung sollte einen Zeitraum von 3 Jahren umfassen, um Käufer Perspektiven aufzuzeigen. Sie können Grundlage zur Unternehmenswert- und Kaufpreisberechnung sein.

Übersicht wesentlicher Aufgaben und Arbeitsinhalte sowie Berechtigungen und Vollmachten von Führungskräften und Mitarbeitern "in Schlüsselpositionen", ggf. auch "Rückgriff" auf Verträge und Arbeitsanweisungen möglich.

Welche Mitarbeiter können zentrale Aufgaben des Inhabers erfüllen (Wer, was)? Welche noch nicht, welche sollen dies künftig können? Wie kann sichergestellt werden, dass Betroffene qualifiziert werden, die Aufgaben künftig zu erfüllen? Was muss getan werden, damit bisherige Arbeiten von anderen Personen übernommen werden können?

Übersicht von Personen, die den Mandanten im Notfall vertreten sollen. Wenn mehrere Personen in Betracht kommen, sollten Aufgaben jeder Person individuell zugewiesen werden. Der Plan kann zudem für Aufgabenverteilung bei Nachfolge genutzt werden.

Vollmachten