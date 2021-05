VG hat Beschränkung von Beerdigungen auf 30 Teilnehmer gekippt

Bild: Corbis Die Begrenzung auf 30 Teilnehmer wollte die Kirche für den religiösen Akt einer kirchlichen Beisetzung nicht gelten lassen

Die Begrenzung der Teilnehmerzahl an Bestattungen in Corona-Hotspots auf 30 Personen gilt für kirchliche Bestattungen nicht, weil es sich dabei um von der Religionsfreiheit geschützte Gottesdienste handelt. Das hat das Verwaltungsgericht Stuttgart in einem Eilverfahren auf Antrag der evangelischen Kirche gegen die Auslegung der Bundes-Notbremse festgestellt.