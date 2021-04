Bundeseinheitliche Corona-Notbremse vom Kabinett beschlossen

Wie angekündigt beschloss das Bundeskabinett: bundesweite Ausgangssperren, harte Kontaktbeschränkungen und Schließung des Einzelhandels bei Überschreitung einer 7-Tage-Inzidenz von 100. Die Schulen sollen bei Inzidenz von über 200 schließen. Das Gesetz soll, wenn es durch den Bundestag kommt, nächste Woche in Kraft treten.

Wie angekündigt beschloss das Bundeskabinett: bundesweite Ausgangssperren, harte Kontaktbeschränkungen und Schließung des Einzelhandels bei Überschreitung einer 7-Tage-Inzidenz von 100. Die Schulen sollen bei Inzidenz von über 200 schließen. Das Gesetz soll, wenn es durch den Bundestag kommt, nächste Woche in Kraft treten.

Mit einer bundesweit einheitlichen Regelung will die Bundeskanzlerin die Länder in ihren Entscheidungen bei der Eindämmung der Corona-Pandemie zumindest in Teilen faktisch entmachten. Der Bund erhält erweiterte Durchgriffsrechte.

Verabschiedung des Gesetzes in der kommenden Woche geplant

Ursprünglich sollte die Gesetzesreform im beschleunigten Verfahren noch in der laufenden Woche beschlossen werden. Für das beschleunigte Verfahren benötigt die Bundesregierung allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag, die nach derzeitigem Stand wohl nicht zu erreichen ist. Deshalb soll der Entwurf am 17.4.2021 in erster Lesung im Bundestag beraten und in der kommenden Woche verabschiedet werden, nachdem der Entwurf dem Bundesrat zugeleitet wurde, der aber nach derzeitiger Lesart nicht zustimmen muss.

Künftig Testpflicht in Unternehmen

Bundesarbeitsminister Heil hat sich darüber hinaus mit seinem Vorschlag zu einer Änderung der Arbeitsschutzverordnung durchgesetzt. Diese enthält künftig eine Verpflichtung der Unternehmer zu regelmäßigen Testangeboten gegenüber ihren im Betrieb präsenten Arbeitnehmern. Mindestens einmal pro Woche müssen die Arbeitgeber sämtlichen Arbeitnehmern Tests zur Verfügung stellen. Die Zahl der bezahlten Kinderkrankentage wird auf 30 angehoben. Jeder Elternteil kann diese Anzahl an Kinderkrankentagen bei Schul- und Kitaschließungen beanspruchen.

Ergänzung des IfSG ist Kern der Reform

Gemäß einem neuen § 28 b IfSG-E tritt künftig bundeseinheitlich die Notbremse ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 Ansteckungen auf drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt in Kraft. Bei diesem Wert müssen sämtliche Lockerungen zurückgenommen werden. Gelockert werden darf erst wieder, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt.

Das soll im einzelnen gelten:

Private Treffen:

Private Treffen werden bei Überschreiten der Grenzinzidenz von 100 auf 1 Haushalt plus eine weitere Person plus Kinder unter 14 Jahre beschränkt. Ausnahme: Wahrnehmung des Sorgerechts sowie Teilnahme an Beerdigungen (15 Teilnehmer erlaubt).





Ausgangssperren:

Zwischen 21 und 5:00 Uhr tritt eine Ausgangssperre in Kraft. Ausnahmen: Medizinische Notfälle, Berufsausübung, Versorgung von Tieren.





Freizeit- und Kultureinrichtungen:

wie Schwimmbäder, Clubs, Spielhallen, Kinos oder Theater bleiben geschlossen.





Einzelhandel:

Der Einzelhandel muss komplett schließen. Ausnahmen gelten für Supermärkte, Apotheken, Drogerie- und Gartenmärkte sowie für Optiker, Hörgeräteakustiker und Geschäfte für Babybedarf.





Kundendichte: In geöffneten Einzelhandelsgeschäften ist die Höchstzahl der Kunden bei Geschäften unter 800 m² auf 1 Kunde pro 20 m², für den darüber liegenden Flächenanteil auf einen Kunden pro 40 m² beschränkt.





Sport:

Sportliche Betätigungen werden nur zu zweit oder mit dem eigenen Haushalt erlaubt. Leistungssport ist auch in größeren Gruppen gestattet. Zuschauer sind verboten.





Gastronomie:

Die Gastronomie bleibt geschlossen. Außer-Haus-Verkauf bleibt möglich, allerdings nur tagsüber. Während der Ausgangssperre ist auch die Abholung von Speisen im Außer-Haus-Verkauf verboten. Das Liefern von Speisen und Getränken nach Hause bleibt aber auch während der Ausgangssperre erlaubt.





Körpernahe Dienstleistungen:

Körpernahe Dienstleistungen werden verboten. Medizinische und therapeutische Dienstleistungen sind weiterhin erlaubt, ebenso Friseurbesuche. Voraussetzung: Das Tragen einer FFP2-Maske, die einfache medizinische Maske reicht nicht mehr.





Öffentlicher Nah- und Fernverkehr:

Im ÖPNV sowie im Fernverkehr besteht ebenfalls die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2- Maske. Die Betreiber sollen eine Reduzierung der Fahrgastzahlen auf die Hälfte anstreben (im ursprünglichen Entwurf war die Sicherstellung der Fahrgastreduzierung gefordert).





Berherbergungsbetriebe:

Übernachtungen in Hotels und ähnlichen Einrichtungen zu touristischen Zwecken bleiben verboten.

Eigene Notbremsregelung für Schulen bei 200er Inzidenz

Heftig umstritten war die Regelung zur Schließung für Schulen. Diese müssen künftig bei einer dreitägigen Überschreitung der Inzidenz von 200 in den Distanzunterricht wechseln. Ausnahmen können für Abschlussklassen und Förderschulen vorgesehen werden.

Mit dieser Regelung greift der Bund in die Kulturhoheit der Länder ein, was besonders heikel ist, denn gemäß Art. 30 GG i.V. m. Art. 73, 74 GG ist die Bildung weitgehend Ländersache. Der Bund hält die Regelung dennoch wegen seiner Kompetenz für den Gesundheitsschutz für zulässig. Nicht auszuschließen ist, dass diese Streitfrage vor dem BVerfG landet.

Notbremse soll in der kommenden Woche in Kraft treten

Die Reform soll in der kommenden Woche nach Beratung im Bundestag und im Bundesrat in Kraft treten.

Weitere News zum Thema:

Arbeitgeber trägt auch in der Pandemie das Betriebsrisiko

Auslegung der Coronavirus-Impfverordnung bei medizinischen Härtefällen

Was gilt bei Elternkontroverse zur Corona-Impfung eines Kindes?