Infektionsschutzgesetz - Maßnahmen zur Corona-Abwehr und Sanktionen

News 24.04.2020 Corona-Bußgeldkataloge konkretisieren das IfSG

Das Infektionsschutzgesetz ist die Rechtsgrundlage für Vorgaben und Maßnahmen, mit denen in Deutschland die Ausbreitung des Virus bewältigt werden soll. Nicht jede/r verhält sich so, dass die Verbreitung des Coronavirus verzögert wird und die Sorge vor eine wuchtigen zweiten Welle steht im Raum. Was sind die Abwehrmaßnahmen des Staats gegen Corona-regelwidriges Verhalten? Welche Bußgelder können nach den Corona-Bußgeldkatalogen verhängt werden? mehr