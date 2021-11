Infektionsschutz in der vierten Corona-Welle

Corona-Maßnahmen: Welche Regelungen gelten durch das neue Corona-Gesetz?

Das "Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer Gesetze" ist in Kraft. Es sieht als wichtigste Neuerungen eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz sowie eine erneute Homeoffice-Pflicht vor. Für welche Beschäftigten gelten die Bestimmungen? Wie müssen Arbeitgeber die neuen Regelungen umsetzen? Und was ändert sich durch das Gesetz sonst noch? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Weiter