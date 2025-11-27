Bei feierlicher Stimmung an die Sicherheit denken

Nur mit Zustimmung des Arbeitgebers dürfen Arbeitnehmer ihr Büro und ihren Arbeitsplatz in der Adventszeit festlich dekorieren. Aber auch wenn dieser einverstanden ist mit der weihnachtlichen Pracht im Büro, sind immer noch eine Reihe von Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Alle Jahre wieder stellt sich dieselbe Frage: Ist es das Recht eines jeden Beschäftigten, den eigenen Arbeitsplatz mit Kerzen, Tannenzweigen, Lichterketten und Lametta vorweihnachtlich zu schmücken? Und auch diesmal ist die Antwort klar: Nein, ein Arbeitnehmer hat hierzu kein gesetzlich verbürgtes (Grund-)Recht. Denn wie ein einzelner Arbeitsplatz und das Büro oder der Arbeitsbereich generell aussehen darf, egal zu welcher Jahreszeit und zu welchem Anlass, liegt allein im Entscheidungsbereich und im Ermessen des Arbeitgebers.

Grundsätzlich kein Problem

Der Arbeitgeber allein kann entscheiden, ob, wieviel und wie geschmückt werden darf. Die bisherige Praxis aber zeigt, dass sie hierbei selten oder nur wenige Grenzen setzen – solange die Adventsdekoration nicht zu teuer wird (Stromkosten bei elektrischen Geräten), die Arbeitsprozesse behindert (zum Beispiel ein Weihnachtsbäumchen im Topf im Eingangsbereich zum Büro) oder die Sicherheit gefährdet. In jedem Fall sollten Arbeitnehmer im Vorfeld um Erlaubnis fragen, denn wird ohne Zustimmung des Arbeitgebers geschmückt, kann der Arbeitgeber mit einer Abmahnung reagieren. Die betriebliche Praxis zeigt natürlich, dass der adventliche Schmuck in den meisten Unternehmen und Einrichtungen schon längst eine Art Gewohnheitsrecht geworden ist. Dabei haben sich die Regeln des Dekorierens schon seit Jahren eingespielt – in kommunalen und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen und Behörden in der Regel noch mehr als in privaten Unternehmen.

Sicherheit beachten

Aber selbstverständlich liegt es nicht nur im Ermessen des Arbeitgebers, wie das Büro feierlich umgestaltet wird oder nicht. Er hat sich seinerseits vor allem an die geltenden Regelwerke des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu halten und damit auch an alle Vorschriften des Brandschutzes, der Arbeitsmedizin und der Arbeitsmittelverordnungen. Folgende Punkte sollten Arbeitgeber und Beschäftigte daher vor diesem Hintergrund in der Praxis beachten: