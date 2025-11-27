Dr. Joerg Hensiek
Dr. Joerg Hensiek
 Journalist und PR-Berater, Schwerpunkte Arbeitsschutz, Forst- und Holzwirtschaft
Bei feierlicher Stimmung an die Sicherheit denken
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Weihnachtsdeko am Arbeitsplatz nur mit Zustimmung und unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften

Nur mit Zustimmung des Arbeitgebers dürfen Arbeitnehmer ihr Büro und ihren Arbeitsplatz in der Adventszeit festlich dekorieren. Aber auch wenn dieser einverstanden ist mit der weihnachtlichen Pracht im Büro, sind immer noch eine Reihe von Sicherheitsbestimmungen zu beachten.

Alle Jahre wieder stellt sich dieselbe Frage: Ist es das Recht eines jeden Beschäftigten, den eigenen Arbeitsplatz mit Kerzen, Tannenzweigen, Lichterketten und Lametta vorweihnachtlich zu schmücken? Und auch diesmal ist die Antwort klar: Nein, ein Arbeitnehmer hat hierzu kein gesetzlich verbürgtes (Grund-)Recht. Denn wie ein einzelner Arbeitsplatz und das Büro oder der Arbeitsbereich generell aussehen darf, egal zu welcher Jahreszeit und zu welchem Anlass, liegt allein im Entscheidungsbereich und im Ermessen des Arbeitgebers.

Grundsätzlich kein Problem

Der Arbeitgeber allein kann entscheiden, ob, wieviel und wie geschmückt werden darf. Die bisherige Praxis aber zeigt, dass sie hierbei selten oder nur wenige Grenzen setzen – solange die Adventsdekoration nicht zu teuer wird (Stromkosten bei elektrischen Geräten), die Arbeitsprozesse behindert (zum Beispiel ein Weihnachtsbäumchen im Topf im Eingangsbereich zum Büro) oder die Sicherheit gefährdet. In jedem Fall sollten Arbeitnehmer im Vorfeld um Erlaubnis fragen, denn wird ohne Zustimmung des Arbeitgebers geschmückt, kann der Arbeitgeber mit einer Abmahnung reagieren. Die betriebliche Praxis zeigt natürlich, dass der adventliche Schmuck in den meisten Unternehmen und Einrichtungen schon längst eine Art Gewohnheitsrecht geworden ist. Dabei haben sich die Regeln des Dekorierens schon seit Jahren eingespielt – in kommunalen und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen und Behörden in der Regel noch mehr als in privaten Unternehmen.

Sicherheit beachten

Aber selbstverständlich liegt es nicht nur im Ermessen des Arbeitgebers, wie das Büro feierlich umgestaltet wird oder nicht. Er hat sich seinerseits vor allem an die geltenden Regelwerke des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu halten und damit auch an alle Vorschriften des Brandschutzes, der Arbeitsmedizin und der Arbeitsmittelverordnungen. Folgende Punkte sollten Arbeitgeber und Beschäftigte daher vor diesem Hintergrund in der Praxis beachten:

  • Trockene Tannenzweige und offene Flammen, vor allem in Form von Kerzenlicht, stellen ein hohes Brandrisiko dar. Daher sollten man auf sie verzichten und sie durch künstliche Substitute ersetzen, auch wenn diese zumeist nicht den Charme des Originals haben.
  • Wenn doch Wachskerzen gewählt werden, dann dürfen sie nur unter Aufsicht brennen. Sobald der Arbeitsplatz oder das Büro verlassen wird, müssen die Kerzen ausgemacht werden.
  • Als Alternative für die natürliche Adventbeleuchtung bieten sich LED-Lampen an, von denen es mittlerweile auch schon Spezialleuchten mit einer „adventlichen Anmutung“ gibt. Auch elektrische Kerzen mit unterschiedlicher Größe sind auf dem Markt verfügbar, damit nach jedem Adventssonntag eine kürzere Kerze auf den Adventskranz gesteckt werden kann.
  • Alle elektrischen Geräte, auch wenn sie noch so sicher erscheinen, müssen im Vorfeld auf ihre Betriebssicherheit geprüft werden und können erst nach einer positiven Testung genutzt werden.
  • Die Prüfung der elektrischen Geräte sollte im Rahmen einer spezifischen Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden, die alle potenziellen Gefährdungen unter die Lupe nimmt, die durch die Adventsdekoration entstehen können.
  • Ein weiterer Bestandteil dieser Gefährdungsbeurteilung sollte das Verhindern von Stolperfallen und das Verstellen bzw. Zustellen von Fluchtwegen sein, damit selbst bei einer betrieblichen Weihnachtsfeier, in der vielleicht doch die eine oder andere Kerze angezündet wird oder der Sicherheitsgedanke etwas in den Hintergrund gerät, keine Panik oder sogar ein Unglück passieren kann.
Schlagworte zum Thema:  Gefährdungsbeurteilung , Arbeitsschutz
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Haufe Shop Arbeitsschutz
Zum Thema Gesundheit & Umwelt
Kompaktes Taschenlexikon 2025: Für nur 29,80 €
Arbeitsschutz von A-Z

Schnell und kompakt informiert zum Arbeitsschutz. Über 300 Fachbegriffe sind verständlich erklärt - von Abbrucharbeiten über Burnout-Syndrom, Explosionsschutz, Flurförderzeuge, Hubarbeitsbühnen und Mobile Arbeit bis zu Zugelassene Überwachungsstellen. Jetzt bestellen!
Kostenloses Whitepaper: 10 Fehler bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
10 Fehler bei der GB

Die Gefährdungsbeurteilung ist von zentraler Bedeutung im Arbeitsschutz. Trotzdem schleichen sich oft Fehler mit z. T. schwerwiegenden Konsequenzen ein. Im kostenlosen Whitepaper erfahren Sie, wie Sie die häufigsten Stolperfallen vermeiden.
Risiken vermeiden: Unterweisungen im Arbeitsschutz
Unterweisungen im Arbeitsschutz

Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Mitarbeitenden regelmäßig zum Arbeitsschutz zu unterweisen. Das Buch vermittelt das nötige Know-how, erklärt die erfolgreiche Durchführung, stellt Methoden und Medien vor und erläutert praxisrelevante Details.