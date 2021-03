Im Vergleich zu PCR- und Antigen-Tests haben Corona-Selbsttests den großen Vorteil, dass Testungen schnell, günstig und ohne medizinisch geschultes Personal durchgeführt werden können. Viele Unternehmen bieten bereits kostenlose Tests für ihre Mitarbeitenden an. Welche arbeitsrechtlichen Vorgaben sind bei der Durchführung von Coronatests im Betrieb zu beachten?

Da auf absehbare Zeit nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehen wird, setzt die Bundesregierung im Kampf gegen das Coronavirus nun verstärkt auf Testmöglichkeiten. Im Rahmen der nationalen Teststrategie sollten Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden. Sie sollen ihren Mitarbeitern mindestens einmal und bei entsprechender Verfügbarkeit zweimal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest anbieten und auch bescheinigen. Darauf haben sich Bund und Länder beim Corona-Gipfel am 22. März 2021 geeinigt.

Unternehmen werden auf Coronavirus testen

Eine verbindliche Pflicht für Unternehmen, ihren Mitarbeitern Testangebote zu machen, besteht damit derzeit noch nicht. Noch wartet die Politik ab, wie die Wirtschaftsverbände ihre Selbstverpflichtung zu den Testangeboten für die Mitarbeiter umsetzen. Die Wirtschaftsverbände hatten im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung erklärt, dass sie die Teststrategie von Bund und Ländern unterstützen wollen. Die Verbände haben zugesichert, Testkapazitäten freiwillig auszubauen und appellieren an ihre Mitgliedsunternehmen, entsprechende Angebote für die Mitarbeiter in den Betrieben zu schaffen.

Im Beschluss des Corona-Gipfels vom 22. März 2021 wird die Umsetzung der Testangebote in allen Unternehmen in Deutschland als notwendig erachtet. Anfang April werden die Wirtschaftsverbände einen ersten Umsetzungsbericht vorlegen, wie viele Unternehmen sich an den Testangeboten beteiligen. Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage eines eigenen Monitorings wird die Bundesregierung bewerten, ob sie einen regulatorischen Handlungsbedarf in der Arbeitsschutzverordnung sieht. Bei zu geringer Testquote und nach wie vor starkem Infektionsgeschehen würde die Arbeitsschutzverordnung dann gegebenenfalls durch eine bundesweite Testpflicht in Unternehmen erweitert werden.

Aber Achtung: Auf Landesebene kann bereits etwas anderes gelten. Als erstes Bundesland hat Sachsen beschlossen, dass Arbeitgeber ab dem 22. März 2021 allen im Betrieb anwesenden Mitarbeitern einmal pro Woche einen kostenlosen Selbsttest anbieten müssen (§ 3a Abs. 1 SächsCoronaSchVO). Ob und wann weitere Bundesländer nachziehen, ist bislang offen.

Coronatests im Betrieb: Regelungen in den Bundesländern unterschiedlich

Vielen Arbeitgebern gehen freiwillige Testangebote aber nicht weit genug. Um einen Infektionsausbruch im Betrieb und damit einen hohen Krankenstand, Produktionsausfälle oder gar eine Betriebsschließung zu verhindern, wollen sie sämtliche Mitarbeiter regelmäßig vor Arbeitsbeginn testen lassen. Ob Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zur Durchführung solcher anlasslosen Tests verpflichten können, ist vom jeweiligen Einzelfall anhängig.

Einige Bundesländer – darunter Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen – haben in ihren Coronaschutzverordnungen bereits eine Testpflicht für Pflegepersonal in Heimen oder für Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste geregelt. Ob ein PCR-Test bzw. Antigen-Schnelltest erforderlich ist oder ob ein Selbsttest ausreicht, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Sachsen müssen sich seit Mitte März Verkäufer und andere Beschäftigte mit direktem Kundenkontakt einmal pro Woche testen lassen (§ 3a Abs. 2 SächsCoronaSchVO). Für die Kosten muss der Arbeitgeber aufkommen.

Bei Verdachtsfällen darf der Arbeitgeber einen Coronatest anordnen

Aber auch in anderen Berufen, in denen eine Testpflicht nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, können Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen einen Coronatest verlangen. Dabei ist zu beachten, dass ein Coronatest einen Eingriff in die körperliche Integrität und das allgemeine Persönlichkeitsrecht darstellt. Zugleich werden sensible Gesundheitsdaten des Arbeitnehmers verarbeitet. Unter arbeits- und datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ist eine verpflichtende Testanordnung daher nur möglich, wenn das Interesse des Arbeitgebers an der Durchführung eines Tests die arbeitnehmerseits betroffenen Grundrechte überwiegt. Davon ist auszugehen, wenn Arbeitnehmer coronatypische Symptome wie Husten oder Fieber haben. Auch in Bezug auf Mitarbeiter, die in Kontakt mit einer Verdachtsperson gekommen sind, wäre ein verpflichtender Test wohl möglich. Ähnliches gilt, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können oder Kontakt zu Risikogruppen besteht.

Ob das Interesse des Arbeitgebers, Tests verbindlich anzuordnen und damit einen Infektionsausbruch im Betrieb zu verhindern, tatsächlich überwiegt, ist immer vom konkreten Einzelfall abhängig. Dabei müssen das aktuelle Infektionsgeschehen und die Art des Tests berücksichtigt werden. Denn die mittlerweile zugelassenen Selbsttests stellen einen weniger invasiven Eingriff dar als etwa PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests. Schließlich muss für einen Schnelltest nur eine Probe im vorderen Bereich der Nase entnommen werden. Das wird in der Regel als weniger unangenehm empfunden als ein Rachenabstrich und birgt mutmaßlich ein geringeres Verletzungsrisiko.

Gerichtliche Entscheidungen lassen auf sich warten

Es ist damit zu rechnen, dass die Arbeitsgerichte sich in absehbarer Zeit mit den hier aufgeworfenen Fragen beschäftigen müssen. Bisher hat sich nur das Arbeitsgericht Offenbach mit dieser Frage auseinandergesetzt – und das nur mittelbar. Im Eilverfahren machte ein Arbeitnehmer geltend, dass der Arbeitgeber die Beschäftigung nicht von der Durchführung eines PCR-Tests abhängig machen dürfe. Im Rahmen einer Betriebsvereinbarung hatten Arbeitgeber und Betriebsrat vereinbart, dass Arbeitnehmern ohne negativen Coronatest der Zutritt zum Werksgelände verweigert werden kann. Da das Gericht eine Eilbedürftigkeit verneinte, wurde das Verfahren – ohne Entscheidung in der Sache – abgewiesen.

Dennoch lassen sich aus der Entscheidung erste Beurteilungsmaßstäbe ableiten. Die Tatsache, dass das Gericht den Antrag nicht zur Entscheidung angenommen hat, ist ein Indiz dafür, dass durchgreifende Bedenken aus Sicht der Richter nicht bestehen. Aufgrund der weitreichenden wirtschaftlichen und gesundheitlichen Konsequenzen der Pandemie erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass auch andere Gerichte dem Nutzen präventiver Massentests im Betrieb einen besonders hohen Stellenwert einräumen werden – jedenfalls solange noch nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.

Testverweigerern drohen Konsequenzen

Schon jetzt steht allerdings fest: Arbeitnehmer, die einen Test ablehnen, obwohl sie sich aufgrund landesrechtlicher Vorgaben regelmäßig testen lassen müssen, beziehungsweise obwohl der Arbeitgeber einen Test anordnen durfte, müssen mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Im Falle einer unberechtigten Testverweigerung bietet der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung nicht ordnungsgemäß an. Der Arbeitgeber darf dann die Arbeitsleistung ablehnen und den Arbeitnehmer unbezahlt freistellen. Da der Arbeitnehmer zugleich gegen seine arbeitsvertraglichen Nebenpflichten verstößt, kann der Arbeitgeber dieses Verhalten abmahnen und das Arbeitsverhältnis unter Umständen sogar kündigen.





