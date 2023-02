Handhygiene: Die wichtigsten Regeln

Bild: Corbis Beim Nachfüllen eines Desinfektionsmitteltanks besteht ein erhebliches Kontaminationsrisiko

Noch vor wenigen Jahren sah man Desinfektionsmittelspender für die Handhygiene fast nur in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder in Toilettenräumen. Während der Pandemie sind sie in den Eingangsfoyers von Unternehmensgebäuden alltäglich geworden. Die Spender können aber selbst zu einem gesundheitlich-hygienischen Problem werden, wenn sie nicht richtig angewendet werden. Eine Reihe von Punkten sollte für die richtige Anwendung beachtet werden.