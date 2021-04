Das ergab der Corona-Impfgipfel vom 26.4.

Der Corona-Impfgipfel mit den Länderchef:innen und der Kanzlerin (= MPK) beschloss am 26.4. eine weitere Impfbeschleunigung, Sonderrechte für geimpfte Personen, die Aufhebung der Impfpriorisierung ab Juni und die Einführung eines digitalen Impfpasses.

Ein fast gewohntes Bild. Nachdem die Länderchefs gemeinsam mit der Kanzlerin in der Vergangenheit mehr oder weniger gemeinsam die Coronabeschränkungen für ganz Deutschland in ihren virtuellen Konferenzen beschlossen haben, ging es bei der MPK am 26.4.2021 um die weitere Impfstrategie und die rechtlichen Optionen für komplett geimpfte Personen.

Durchimpfung der Bevölkerung so schnell wie möglich

Ein zentraler Diskussionspunkt der virtuellen Zusammenkunft waren die Optionen zur Beschleunigung der Imagekampagne. Hierbei ging es vor allem um die weiter verstärkte Einbindung der Hausärzte, die Einbindung der Betriebsärzte und die Absenkung der bürokratischen Hürden, insbesondere durch die strengen Bestimmungen zur Impfpriorisierung nach der von Bundesgesundheitsminister Spahn erlassenen CoronaImpfVO.

Zur Zeit können die über 60-Jährigen sich zur Impfung anmelden

Nach der CoronaImpfVO wurden zunächst Personen der Gruppe 1 mit höchster Priorität, d.h. über 80-Jährige, Personen in Alten- und Pflegeheimen, Pflegekräfte und medizinisches Personal mit hohem Expositionsrisiko geimpft.

Zurzeit werden in den meisten Bundesländern die Personen der Gruppe 2 mit hoher Priorität, d.h. über 70-jährige und Personen mit bestimmten krankheitsbedingten Vorbelastungen (Demenz, geistige Behinderungen, bestimmte Lungenkrebserkrankungen) geimpft. In den meisten Bundesländern ist der Abschluss der Impfungen der zweiten Prioritätsgruppe absehbar und bereits die Vergabe von Impfterminen an Personen der Gruppe 3 mit erhöhter Priorität, d.h. über 60-Jährige sowie Personen mit näher definierten Vorerkrankungen (Asthma, Diabetes, Kreislauferkrankungen) geöffnet. Die Gruppe 4 ohne besondere Priorität muss sich wohl noch bis Anfang/Mitte Juni gedulden.

Epidemiologen wollen jüngere Personen bei Impfungen vorziehen

Einige Epidemiologen geben zu bedenken, dass Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer häufigen und intensiveren Kontakte inzwischen zu den besonderen Multiplikatoren des Coronavirus gehören. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beziffert den Inzidenzwert der Jugendlichen unter 20 Jahre in Bayern mit einer Größenordnung von ca. 300 und hat in der MPK darauf hingewiesen, dass eine Öffnung der Priorisierungsgruppen gerade auch im Hinblick auf diesen Personenkreis zur Eindämmung der Pandemie dringend erforderlich sei.

Heiß umstritten: Aufhebung der Impfpriorisierung

Vor diesem Hintergrund wurde bei der MPK die Impfreihenfolge kontrovers diskutiert. Die bisherigen strengen Priorisierungsregeln haben nach Auffassung einiger Ministerpräsidenten nicht unwesentlich zum häufig kritisierten schleppenden Verlauf der Impfungen durch Zurückhaltung von Millionen von Impfdosen geführt.

Insbesondere auch die Hausärzte fordern eine möglichst schnelle Aufhebung der strengen Priorisierungsvorgaben. Bei Aufhebung der starren Priorisierung könnten besonders gefährdete Patienten vorgezogen und damit wesentlich schneller geschützt werden.

Aufhebung der Impfpriorisierung kommt ab Juni

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn steht einer umgehenden Aufhebung der Impfpriorisierung eher kritisch gegenüber. Er verweist darauf, dass insbesondere in der kurzfristig zur Impfung anstehenden Priorisierungsgruppe 3 in erheblichem Umfange Personen mit nicht zu unterschätzendem Gefährdungsrisiko, wie Verkäuferinnen und Verkäufer sowie sonstige Personen mit erhöhten Publikumskontakten, an der Reihe sind. Im Ergebnis hat die MPK sich darauf geeinigt, grundsätzlich an der bisherigen Priorisierung noch bis Ende Mai festzuhalten und diese dann zum Juni aufzuheben. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will dies durch eine entsprechende Änderung der CoronaImpfVO rechtzeitig zum Juni umsetzen.

Impfungen in Betrieben nehmen Gestalt an

In vielen Betrieben beginnen zur Zeit die Vorbereitungen für die Impfung ihres Personals mithilfe der Betriebsärzte. Dies wird von der MPK ausdrücklich begrüßt. Die Betriebsärzte sollen wie schon die Hausärzte umgehend in die Imagekampagne integriert werden.

Gleiche Rechte für geimpfte wie für getestete Personen?

Ein wesentlicher Diskussionspunkt war die teilweise Aufhebung der Coronabeschränkungen für bereits zweifach geimpfte Personen. Rechtliches Argument: Grundrechtsbeschränkungen dürfen nur solange gelten, wie sie erforderlich sind. Sind geimpfte Personen nicht mehr infektiös, stellen sie keine Gefahr mehr für andere dar. Die geringere Infektiosität wurde inzwischen vom RKI bestätigt.

Nach den Erhebungen des RKI sind doppelt geimpfte Personen und genesene Personen, die vor nicht allzu langer Zeit eine Coronainfektion überstanden haben, selbst im Fall einer Infektion weniger infektiös, d.h. sie tragen nicht mehr zur Verbreitung des Virus bei.

Doppelt geimpfte Personen werden Personen mit einem negativem Test gleichgestellt

Vor diesem Hintergrund hat die MPK beschlossen, dass doppelt geimpften Personen, bei denen die zweite Impfung mehr als 14 Tage zurückliegt, die gleichen Rechte eingeräumt werden, wie Personen die einen aktuellen negativen Test vorweisen können. D.h. diese Personen hätten bei Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100 den gleichen Zugang zu Geschäften, Kultureinrichtungen, und bestimmten Dienstleistungen, die das IfSG Personen mit einem aktuell negativen Corona-Test einräumt

Auch Reisen wird für Geimpfte wieder leichter

Für doppelt geimpfte wie für getestete Personen soll auch die Pflicht zur Quarantäne nach einer Einreise aus dem Ausland entfallen. Die Ausnahme gilt allerdings nicht, wenn der Geimpfte oder Genesene aus einem Virusvariantengebiet einreist.

Wieder mehr Gemeinsamkeit in Pflegeeinrichtungen

In Altenheimen und sonstigen Pflegeeinrichtungen, in denen der Großteil der Bewohner und der größte Teil des Personals geimpft ist, sollen wieder gemeinsames Essen und gemeinsame Veranstaltungen möglich sein. Damit soll die soziale Isolation der Bewohner von Altenheimen deutlich gelockert werden.

Der digitale Impfpass kommt

Die Bundeskanzlerin betonte in der Pressekonferenz, dass das digitale Impfzertifikat für Europa in Arbeit sei und bis zum Sommer realisiert sein könnte. Damit würde geimpften Personen die Verwirklichung ihrer Rechte erleichtert werden, ebenso den staatlichen Behörden die Kontrolle.

Fragen zu Sputnik V

Der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Erwägung gezogene Kauf des russischen Impfstoffes Sputnik V hängt von der europäischen Zulassung ab. Die Bundeskanzlerin wies darauf hin, dass die bisher von dem russischen Hersteller eingereichten Unterlagen für die Zulassung noch nicht ausreichen.

Was auch für Geimpfte weiter gilt

Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske, das Abstandsgebot sollen auch in Zukunft für geimpfte, genesene und getestete Personen weiterhin gelten. Einen Individualanspruch auf Öffnung bestimmter Einrichtungen wie Museen oder Schwimmbäder soll es für diese Personengruppe nicht gegeben.

Erleichterungen für Geimpfte nicht ohne den Bundestag

Die MPK kann allein mit der Kanzlerin die ins Auge gefassten Erleichterungen für geimpfte und genesene Personen nicht beschließen. Nach der Reform des IfSG ist gemäß § 28b Abs. 6 Nr. 2 IfSG die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat zu durch Bundesrechtsverordnung verfügten Erleichterungen und Ausnahmen von den allgemeinen Beschränkungen des § 28b IfSG erforderlich.

MPK mit deutlicher Zukunftsperspektive

Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder betonte in der Pressekonferenz, dass im Gegensatz zu den bisherigen MPK nicht die Beschränkung der Rechte der Bevölkerung im Vordergrund gestanden habe, sondern infolge der fortschreitenden Imagekampagne Hoffnung und Perspektive zur Rückkehr in ein normales Leben sowohl für die Bevölkerung als auch für die Inhaber von Betrieben, nicht zuletzt auch für den Einzelhandel und die Gastronomie.

