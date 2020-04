Sind alle Regelungen zur Corona-Abwehr mit dem GG vereinbar

Das Coronavirus bringt eine nie dagewesene Flut von Einschränkungen mit sich: Ausgehbeschränkungen, Quarantäne, Kontaktverbote, Abstandsgebote, Einreisebeschränkungen, Schließung von Schulen, Kitas, Hotels und Gaststätten, harte Sanktionen bei Verstößen - ist das alles wirklich rechtmäßig oder hat der Staat die Grenzen der Verhältnismäßigkeit schon überschritten?

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat der Staat in kürzester Zeit eine ungeheure Zahl von Beschränkungen der Freiheitsrechte der Bürger verfügt und einen totalen Shutdown des gesellschaftlichen und öffentlichen Lebens in die Wege geleitet. Verstöße werden mit zum Teil harten Bußgeldern oder sogar als Straftat geahndet → Sanktionen bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. Darf der Staat das alles oder hat er die Grenze des rechtlich Zulässigen und Zumutbaren bereits überschritten?

Der komplette Corona-Shutdown wird bisher kaum infrage gestellt

Dieser Eingangsfrage ist nicht leicht zu beantworten. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hält die krassen Einschnitte in die Lebenswirklichkeit in Anbetracht der Zahlen und Bilder etwa aus Italien für gerechtfertigt. Nur wenige ziehen die Rechtmäßigkeit der staatlichen Maßnahmen in Zweifel, wird doch überall damit argumentiert, dass es um Leben und Tod geht und Zauderer nicht gefragt sind.

Der Antrag eines Bürgers, der durch die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg die Ansammlungen und Aufenthalte im öffentlichen Raum verbietet, sein Recht auf Freizügigkeit verletzt sah, hat das OVG Berlin-Brandenburg, mit Beschluss v. 23.3. 2020, OVG 11 S 12/20, zurückgewiesen. Die Richter sahen für die Verordnung eine hinreichende Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz → Welche Behördenmaßnahmen zum Coronavirus sind nach dem Infektionsschutzgesetz zulässig?

Verordnungen und Gesetzesänderungen zur Corona-Abwehr enthalten massive Grundrechtseingriffe

Festzustellen ist, dass die Grundrechtseingriffe massiv sind. In Bayern und Berlin dürfen Bürger nur noch aus triftigem Grund die Wohnung verlassen. Die allgemeine Handlungsfreiheit, die persönliche Freiheit und damit das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit werden damit erheblich eingeschränkt. In NRW wollte die Landesregierung sogar noch weiter gehen und u. a. Ärzte zwangsweise rekrutieren, scheiterte aber an der Opposition.

Mit Quarantäneanordnungen greift der Staat in das Recht der Freiheit der Person gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG sowie das Recht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ein. Ein Amtsarzt kann bei entsprechender Ermächtigung beispielsweise unter Anwendung von Zwang die Wohnung von infizierten Personen betreten und damit das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 Abs. 1 GG beschränken. Mit dem Verbot der Ausübung körpernaher Berufe in Friseursalons oder Kosmetikstudios sowie dem Gaststättenverbot greift der Staat außerdem in die verfassungsrechtlich geschützte Berufsfreiheit gemäß Art. 12 GG ein.

Auch Geschäftsschließungen zur Pandemiebekämpfung sehen die Gerichte gerechtfertigt

Das OVG Hamburg hat mit Beschluss v. 26.3. 2020 (5 Bs 48/20). Die Beschwerde einer Betreiberin mehrerer Einzelgeschäfte für den Handel mit elektronischen Zigaretten zurückgewiesen, die sich gegen die Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Corona-Virus gewandt hatte. Die Unterscheidung zwischen Geschäften mit einem stark spezialisierten Warensortiment und den von einer Schließung ausgenommenen Verkaufsstellen, die der Versorgung der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs dienten, verstoße nicht gegen den Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1 GG. Dem Schutz der Gesundheit der gesamten Bevölkerung, bezüglich derer den Staat eine Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 1 GG treffe, der Vorzug vor den wirtschaftlichen Interessen der Antragstellerin einzuräumen.

Pauschale Generalermächtigung § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG

Der Staat stützt sich bei seinen Maßnahmen auf die Ermächtigungsgrundlage des § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG, wonach staatliche Stellen zur Abwehr drohender Seuchen oder Infektionskrankheiten generell die notwendigen Schutzmaßnahmen ergreifen dürfen, um die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung zu beseitigen.

Gemäß § 28 IfSG darf der Staat im Rahmen der Seuchenbekämpfung persönliche Freiheitsrechte, das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung und die gemäß Art. 8 GG geschützte Versammlungsfreiheit beschränken. Ob für solch weitreichende Grundrechtseingriffe die sehr allgemein formulierte Generalermächtigung in § 28 IfSG eine hinreichende gesetzliche Grundlage bietet, ist unter Verfassungsrechtlern durchaus umstritten.

Covid-19-Infektion erst im Februar als meldepflichtigen Krankheit eingefügt

Das IfSG regelt abschließend die meldepflichtigen Krankheiten, die den Staat zu Schutzmaßnahmen gemäß § 28 ff berechtigen. Erst zum 1.2.2020 wurde in einer eilig gezimmerten Verordnung die Covid-19-Infektion als meldepflichtige Krankheit im Sinn des IfSG festgelegt. Das nehmen einige Betriebliche Versicherer wie z. B. die Allianz jetzt als Anlass, den Versicherungsschutz für Betriebsunterbrechungen zu verweigern → Kneifen die betrieblichen Versicherungen bei Corona?





In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern darf keiner mehr rein

Die Bundesländer können gemäß § 32 IfSG im Rahmen des Seuchenschutzes Rechtsverordnungen erlassen, mit denen die Grundrechte ebenfalls beschränkt werden. Am weitesten sind dabei bisher die Länder Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gegangen, die die Einreise von Personen aus anderen Bundesländern verbieten und damit das durch Art. 11 Abs. 1, Abs. 2 GG garantierte Recht der Freizügigkeit praktisch außer Kraft setzen. Besonders umstritten ist, die Geltung dieses Verbots für Besitzer einer Zweitwohnung in den betreffenden Bundesländern. In diesem Punkt hat das Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, (mit Beschluss v. 22. 3.2020, 1 B 17/20) den Antrag eines Bürgers zurückgewiesen, der sich gegen das ihm durch Allgemeinverfügung auferlegte Verlassen seines Zweitwohnsitzes zur Wehr setzte. Das Gericht berief sich in seiner Abwägung auf das überwiegende öffentliche Interesses an der Abwehr von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung und der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der ärztlichen, insbesondere krankenhausärztlichen (Intensiv-)Versorgung für die Bevölkerung. Auch die Bundesländer Sachsen und Bayern gehen mit ihrer begrenzten Ausgangssperre hart an die Grenze dessen, was noch als verhältnismäßig angesehen werden kann.

Alle Pandemie-Abwehrmaßnahmen unterliegen dem Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit

In allen Fällen gilt nämlich, dass der Staat streng an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebunden ist.

Der Staat darf auch in einer Ausnahmesituation nur soweit in die Substanz von Grundrechten eingreifen, als dies unbedingt erforderlich und ein milderes Mittel nicht ersichtlich ist.

nur soweit in die Substanz von Grundrechten eingreifen, als dies unbedingt erforderlich und ein milderes Mittel nicht ersichtlich ist. Zum Verhältnismäßigkeitsprinzip gehört darüber hinaus, dass die Maßnahmen geeignet sind , das angestrebte Ziel, nämlich eine Eindämmung der Infektionszahlen, zu erreichen.

, das angestrebte Ziel, nämlich eine Eindämmung der Infektionszahlen, zu erreichen. Die Geeignetheit der ergriffenen Maßnahmen für den angestrebten Zweck ist wissenschaftlich bisher nicht eindeutig erwiesen und muss in der Praxis ständig überprüft werden.

Besonders kritisch wird in dem Zusammenhang die auf Veranlassung des Bundesgesundheitsministers diskutierte Standortüberwachung per Smartphone gesehen.

Ermächtigungsgrundlage mit zeitlicher Begrenzung

Die Ermächtigungsgrundlage des § 28 IfSG erlaubt Grundrechtsbeschränkungen schon nach seinem Wortlaut nur solange, bis der notwendige Schutz der Bevölkerung erreicht ist. Die Vorschrift erlaubt damit nach allgemeiner Interpretation zwar einschneidende Maßnahmen wie Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, aber immer nur für definierte Zeiträume. Die Formulierung zeigt, dass das Gesetz in erster Linie temporär vorübergehende Maßnahmen im Sinn hat, die nur eine begrenzte Zeit andauern dürfen.

Auch Datenschutz findet während der Pandemie nur noch begrenzt statt

Auch der verfassungsrechtlich durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung garantierte Schutz der persönlichen Daten wird durch die Maßnahmen des Bundes und der Länder tangiert. Die Deutsche Telekom hat bereits dem RKI eine erhebliche Zahl an Telekommunikationsdaten übermittelt. Das RKI soll hierdurch in die Lage versetzt werden, Erkenntnisse zu den Ausbreitungswegen des Coronavirus zu gewinnen. Datenschutzrechtlich ist dieses Verfahren fragwürdig. Die Telekom versichert allerdings, lediglich vollständig anonymisierte Daten übermittelt zu haben

Bundesgesundheitsministeriumsoll gegenüber Ländern mehr Rechte erhalten

Der Infektionsschutz ist grundsätzlich Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG. Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz zum Teil durch Erlass des IfSG an sich gezogen. Daneben bleiben weiterhin die Bundesländer zuständig.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plant schnellstmöglich eine Reform des Gesetzes und hat dabei sicherlich auch im Blick, dass die zur Zeit ergriffenen Maßnahmen, die die Freiheitsrechte der Bevölkerung empfindlich einschränken, auf einer juristisch nicht unkritischen Ermächtigungsgrundlage beruhen, die bei einer gerichtlichen Überprüfung der Maßnahmen durchaus Schwierigkeiten machen könnte, zumal die Beschränkungen nach den gewählten Formulierungen über enorm lange Zeiträume hinaus durch einfache Verordnung verlängert werden können. Im Wege der Reform soll das BMG bei Epidemien bundesweiten Ausmaßes ermächtigt werden, weitgehende eigene Verordnungen zu erlassen. Eine solche Ermächtigung müsste aber erst durch den Bundestag.

Stresstests für den Rechtsstaat

Auch die von Gesundheitsminister Jens Spahn geplante Reform wird von Verfassungsrechtlern zum Teil heftig kritisiert. Nach den derzeit noch gültigen Formulierungen des IfSG können infizierte Personen grundsätzlich nicht gezwungen werden, sich medizinisch behandeln zu lassen. Diese Passage will Spahn ersatzlos streichen. Auch diese nicht unbedeutende Änderung soll in kürzester Zeit durch den Bundestag gedrückt werden. Ausführliche parlamentarische Debatten sind zur Zeit nicht erwünscht.

Geschäftsordnung des Bundestags soll geändert werden

Zum Zwecke der schnelleren Umsetzung sollen auch die Regeln zur Beschlussfähigkeit des Bundestags geändert werden. Die Mindestzahl der erforderlichen anwesenden Mitglieder des Bundestages soll erheblich herabgesetzt werden, um im Bundestag die Abstandsregeln wahren zu können. Die Geschäftsordnung des Bundestages regelt in § 45 Abs. 1 GOBT, dass der Bundestag beschlussfähig ist, wenn mehr als die Hälfte aller Mitglieder anwesend sind. Zunächst begrenzt auf den Zeitraum bis zum 30.9.2020 soll die Anwesenheit eines Viertels der Mitglieder des Bundestags genügen.

Verfassungsrechtlich bleibt einiges problematisch

Im Ergebnis könnte eine ganze Reihe der im Eilverfahren gezimmerten Regeln zur Überprüfung beim BVerfG landen. Dies gilt nicht nur für die Einschränkung der Freiheitsrechte, sondern beispielsweise auch für die Hilfsprogramme für bestimmte Berufsgruppen, die wettbewerbsrechtlich problematisch sind und auch gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen könnten → Steuerliche Maßnahmen bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Folge des Corona-Virus, Milliardenhilfe für Folgen der Corona-Krise. Ähnliches gilt für die vorübergehenden Kündigungsschutzbestimmungen für Mieter, die das Eigentumsrecht der Vermieter aus Art. 14 GG verletzen könnten → Das bringt das Corona-Abmilderungsgesetz.

Sozialstaatsprinzip: Gesellschaftliche Randgruppen nicht vergessen

Auf dem Prüfstand stehen zur Zeit auch das Sozialstaatsprinzip, so beim Schutz von Obdachlosen (wie sind hier die Ausgehbeschränkungen anzuwenden?), der zur Zeit kaum noch vorhandene Schutz von Flüchtlingen im Hinblick auf die Genfer Flüchtlingskonvention sowie das Asylrecht, der Gesundheitsschutz von Strafgefangenen sowie insgesamt der Schutz von gesellschaftlichen Randgruppen.

Gewöhnung an Beschränkung der Freiheitsrechte muss vermieden werden

Das Ausmaß gesellschaftlicher und rechtlicher Probleme infolge der Corona-Pandemie ist gigantisch. Eine wesentliche Aufgabe der Justiz dürfte darin bestehen, nach Abflachung der Pandemie peinlich darauf zu achten, dass die Einschränkungen der Freiheitsrechte auf den verschiedensten Gebieten so schnell wie möglich zurückgefahren und eine gesellschaftliche Gewöhnung an diese Beschränkungen vermieden wird.

Ulrich Wessels, Präsident der BRAK, forderte in einem Interview mit „welt.de“, dass alle in der Krise getroffenen Maßnahmen mit einem klaren Enddatum versehen werden müssen, nach dessen Eintritt über sämtliche Einschränkungen neu parlamentarisch entschieden werden muss.

