Corvid-19 / Coronavirus - Handlungspflichten des Arbeitgebers

Bild: Pixabay Das Coronavirus - alias Corvid-19 - stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Was ist zu tun?

Das Coronavirus bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen und droht nun, sich auch in Deutschland deutlich auszubreiten. Erste Unternehmen mussten zeitweise schließen. Arbeitgeber müssen daher auf den Ernstfall vorbereitet sein und jetzt Aufklärungsmaßnahmen und Präventionen durchführen. Wie ist die Rechtslage?

Das Coronavirus bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen und droht nun, sich auch in Deutschland deutlich auszubreiten. Erste Unternehmen mussten zeitweise schließen. Arbeitgeber müssen daher auf den Ernstfall vorbereitet sein und jetzt Aufklärungsmaßnahmen und Präventionen durchführen. Wie ist die Rechtslage?

Wie beeinflusst der Virus Corvid-19 – deutsche Arbeitsverhältnisse? Was muss der verantwortungsbewusste Arbeitgeber tun, was kann er von seinen Arbeitnehmern verlangen.

Welche Präventivmaßnahmen sind vor dem ersten Infektionsfall im Betrieb zu treffen?

Solange es im Unternehmen keinen Fall einer infizierten Person gibt, geht es grundsätzlich ganz normal im Arbeitstakt weiter. Es gibt erst einmal keinen Grund den Betrieb zu schließen und die Mitarbeiter vorsorglich nach Hause zu schicken. Umgekehrt sind die Mitarbeiter nicht von ihrer Leistungspflicht befreit, sondern müssen zur Arbeit kommen.

Bereits in diesem Vorstadium besteht Anlass zu Vorsichtsmaßnahmen und zur Aufklärung

Das sollten Arbeitgeber jetzt tun:

sich selbst ständig auf dem Laufenden halten (Informationen des Robert-Koch-Instituts verfolgen)

und wichtige aktuelle Meldungen an die Mitarbeiter weitergeben;

über die Entstehung und Symptome der Infektion aufklären ;

; sämtliche Dienstreisen in gefährdete Gegenden (Reisewarnungen Auswärtiges Amt) unter-, absagen bzw. verschieben ;

(Reisewarnungen Auswärtiges Amt) ; den Mitarbeitern dringend davon abraten Privatreisen in solche Gebiete zu unternehmen;

alle Mitarbeiter dazu aufzufordern, dem Arbeitgeber mitzuteilen, wenn sie innerhalb der letzten 14 Tage mit infizierten oder Personen, die unter dem Verdacht des Virus stehen, Kontakt hatten oder entgegen den Warnungen in einer gefährdeten Gegend waren.

Gleichzeitig sollten im Betrieb verschärfte Hygienemaßnahmen eingeführt werden

Das können sein:

Mitarbeiter zum häufigen, gründlichen Händewaschen animieren,

Desinfektionsmittel in Toiletten und Büro-/Arbeitsräumen bereitstellen,

in Toiletten und Büro-/Arbeitsräumen bereitstellen, Anordnung Mund- und Nasenschutz zu tragen,

zu tragen, körperlichen Kontakt zu Mitarbeitern untersagen, z.B. keine Begrüßung per Handschlag

Insbesondere in größeren Betrieben kann eine enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt sinnvoll und hilfreich sein.

Was gilt, wenn Kitas und Schulen geschlossen werden und Kinder zu betreuen sind?

Kitas und Schulen sind die ersten Einrichtungen, die präventiv geschlossen werden. Mitarbeiter mit Kindern können deshalb gezwungen sein zu Hause zu bleiben und diese zu betreuen. Diese Arbeitnehmer müssen dann trotz nicht erbrachter Arbeit bezahlt werden,

wenn eine Beaufsichtigung oder Betreuung geboten ist und

ist und andere geeignete Aufsichtspersonen nicht zur Verfügung stehen.

Das bedeutet, dass ältere, gesunde Schulkinder, die entsprechendes Verantwortungsbewusstsein haben, allein zu Hause gelassen werden können und für jüngere Kinder alternative Betreuungsmöglichkeiten von den berufstätigen Eltern auszuloten sind (z.B. Beaufsichtigung durch Großeltern).

Was gilt, wenn der Arbeitsplatz vom Mitarbeiter nicht oder nur schwer erreichbar ist?

Durch Schließung öffentlicher Verkehrsmittel kann es für einzelne Arbeitnehmer schwer sein zur Arbeit zu kommen. Dieses Wegerisiko liegt beim Arbeitnehmer. Er muss andere Mittel und Wege finden, um den Arbeitsplatz pünktlich zu erreichen. In Zeiten von Carsharing-Autos, elektrischen Motorrollern, Fahrdiensten wie Uber, Leihfahrrädern & Co. sollte das in den allermeisten Fällen möglich sein. Ansonsten kann der Arbeitgeber von den Mitarbeitern verlangen, dass sie nacharbeiten oder er kann für Abwesenheitszeiten Gehalt abziehen.

Was ist im Ernstfall einer Infektion oder des Verdachts im Betrieb zu unternehmen?

Wegen der extrem hohen Ausbreitungsgefahr des Corona-Virus´ ist eine Infektion meldepflichtig. Hier sollten daher beim Arbeitgeber alle Alarmglocken auf Rot stehen; es besteht in oberster Priorität Handlungsbedarf!

Im ersten Schritt: infizierte Person zum Test

Als erstes sollte die zuständige Gesundheitsbehörde, Sie finden Sie postleitszahlgeführt hier, informiert werden während der betroffene Mitarbeiter sich getrennt von allen anderen aufhält bis ein – möglichst separater - Transport zu einer Stelle, die Corvid-19-Tests durchführt, organisiert ist. Bis zum Untersuchungsergebnis ist der Mitarbeiter bezahlt freizustellen.

Im zweiten Schritt: Kontaktpersonen zum Test

Durch entsprechende Befragungen muss herausgefunden werden, welche anderen Mitarbeiter/Menschen unmittelbaren Kontakt zu der betroffenen Person hatten. Diese sind genauso gefährdet wie die infizierte bzw. die unter Verdacht einer Infektion stehende Person und ggf. auf den gleichen Weg zum Corvid-19-Test zu schicken.

Im dritten Schritt: (Nicht-)Beschäftigung der übrigen Arbeitnehmer zu Hause

In unmittelbarer weiterer Konsequenz muss der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz aller übrigen Mitarbeiter treffen. Ein Weiterarbeiten wie bisher ist in diesem Stadium sicherlich keine Option mehr.

Im schlimmsten Fall ist der Betrieb zu schließen und

alle Mitarbeiter gegen Bezahlung nach Hause zu schicken bis die Gefahr vorüber ist.

Das gilt umso mehr in Betrieben, in denen die Infektionsgefahr z.B. wegen des hohen Besucherverkehrs besonders hoch ist. Die Lohnfortzahlungspflicht besteht, wenn die Arbeitnehmer arbeitsfähig und arbeitsbereit sind, weil der Arbeitgeber sie aus Gründen nicht beschäftigen kann, die in seiner betrieblichen Sphäre liegen. Die Arbeitszeiten muss nicht nachgearbeitet werden.

Andere Maßnahmen als Mitarbeiter bezahlt in die Freizeit zu schicken?

Die Belastung des Arbeitgebers bei einer Betriebsschließung und weiter bestehender Lohnfortzahlungspflicht ist extrem hoch, zumal völlig ungewiss ist, wie lange dieser Zustand anhält. Daher sind Alternativen auszuloten, die je nach Art des Betriebes und Ausgestaltung der Arbeitsverträge in Betracht kommen können.

Homeoffice ist die beste Lösung, wenn es das Arbeitsverhältnis hergibt

Der Arbeitgeber, deren Mitarbeiter vom Homeoffice aus arbeiten können, hat es gut. Er kann dies – wenn der Arbeitsvertrag diese Möglichkeit eröffnet – anordnen oder sonst im Rahmen einer Verständigung dies mit seinen Mitarbeitern für diese besondere Situation einrichten und sich mit ihnen darauf einigen.

Betriebsschließung geht nicht in Form von angeordneten Betriebsferien

Einseitig Urlaub anordnen, indem z.B. Betriebsferien beschlossen werden, geht nicht. Bei der Urlaubsgewährung sind immer auch die Wünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen. Unter „dringende betriebliche Erfordernisse“, die die Interessen der Mitarbeiter ausnahmsweise bei der Urlaubsbestimmung überwiegen, fällt die Epidemie-Situation nicht. Eine solche Betriebsschließung wird allein dem Betriebsrisiko des Arbeitgebers zugeordnet.

Überstundenausgleich und Vereinbarungen mit Mitarbeitern

Was aber geht ist, das Abbummeln eventuell angehäufter Überstunden anzuordnen. Darüber hinaus kann in Einzelgesprächen mit den Mitarbeitern verhandelt werden, ob sie damit einverstanden sind, einzelne wenige Urlaubstage in dieser Lage einzusetzen bzw. ein paar unbezahlte Tage frei zu nehmen, sodass ihnen der Urlaub bleibt. Hier ist der Arbeitgeber jedoch auf das Verständnis und Wohlwollen seiner Arbeitnehmer angewiesen oder – wenn es einen Betriebsrat gibt, auf dessen.

Bekommt der Arbeitgeber einen Ausgleich für den Schaden?

Vom Staat sind keinerlei Hilfen in dieser Situation vorgesehen. Betriebe können sich jedoch gegen Schäden im Zusammenhang mit einer Epidemie versichern. Es gibt einige Versicherer, die eine solche Epidemie-Versicherung anbieten. Wer sie bis jetzt nicht hat, wird sie vermutlich für den aktuell grassierenden Corona-Virus nicht mehr rechtzeitig abschließen können.

6-wöchiges Arbeitsentgelt für erkrankten Mitarbeiter wird erstattet

Ist ein Mitarbeiter an dem Virus erkrankt und verhängt die Gesundheitsbehörde deswegen ein Tätigkeitsverbot/Quarantäne, erhält der Betroffene eine Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz (IFSG). Diese entspricht der Höhe und Dauer der Zahlung der normalen gesetzlichen Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und ist – zunächst - vom Arbeitgeber zu zahlen. Diese Entschädigung bekommt der Arbeitgeber aber auf Antrag von der zuständigen Behörde erstattet (§ 56 Abs. 5 IFSG).

Hintergrund: Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Wer als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern einem Beschäftigungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) unterliegt und dadurch einen Verdienstausfall erleidet, erhält eine Entschädigung in Geld. Stehen diese Personen in einem Beschäftigungsverhältnis, haben sie gegen ihren Arbeitgeber grundsätzlich einen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls (§ 616 BGB, § 19 Berufsbildungsgesetz).

Führt die Krankheit zu einem Beschäftigungsverbot nach § 42 Infektionsschutzgesetz, so besteht ein Entgeltfortzahlungsanspruch nach § 3 EFZG; dies gilt nicht, wenn ein Beschäftigungsverbot für den Arbeitnehmer nach vorgenannter Vorschrift besteht, ohne dass er krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist.

