Es gibt keine öffentlich-rechtliche und auch keine arbeitrechtliche Impfpflicht in Deutschland

Es gibt für Corona keine Impfpflicht und grundsätzlich auch keine Impf-Auskunftspflicht im Betrieb. Eine Impfauskunftspflicht ist nur ausnahmsweise, etwa auf Grund der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers denkbar, wenn die Impfung, auch aus Haftungsgründen, eine zwingende Voraussetzung für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit darstellt. Im übrigen bleibt die Corona-Schutzimpfung Privatsache des Arbeitnehmers.

Der Druck zur Corona-Impfung nimmt durch die Corona-Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10.8.2021 nicht unerheblich. Wie sieht es am Arbeitsplatz aus?

Es gibt für keine Corona-Impfpflicht und keine Impf-Auskunftspflicht im Betrieb

Es gibt weder einen generellen bundesweiten noch einen Impfzwang im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Damit ist die Corona-Schutzimpfung Privatsache eines jeden. Grundsätzlich unzulässig sind ohnehin Weisungen, die zugleich Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit der Arbeitnehmer darstellen. Eine Impfung oder auch die Einnahme von Medikamenten können nicht vom Arbeitgeber angeordnet werden. Arbeitnehmer können sich deshalb rechtmäßig solchen Anordnungen verweigern.

Keine öffentlich-rechtlichen Vorgaben zur Corona-Impfung

Solange es keine öffentlich-rechtlichen Vorgaben zur Corona-Impfung gibt, ist auch die Information des Arbeitnehmers zu seinem Impfstatus freiwillig. Diesbezügliche Gesundheitsdaten dürfen nur mit Einwilligung des Beschäftigten verarbeitet werden (Art. 7 Abs. 4 DSGVO). An die Gesundheitsdatenpreisgabe dürfen zudem keine Vor- oder Nachteile geknüpft sein.

Auskunftspflicht über Impfstatus besteht nur ausnahmsweise

Höchst ausnahmsweise ist eine Auskunftspflicht zum Impfstatus denkbar, wenn die Impfung eine zwingende Voraussetzung für die Ausübung einer bestimmten Tätigkeit darstellt, etwa wenn bei einer unabdingbaren Auslandsdienstreise der Impfschutz gegen bestimmte Krankheiten zwingende Voraussetzung darstellt, um in das jeweilige Land einzureisen.

Keine öffentlich-rechtliche Corona-Impfpflicht beabsichtigt und rechtlich schwierig

Die Einführung einer Impfpflicht beabsichtigt ist auch nicht beabsichtigt. Die Voraussetzungen hierfür sind nach Meinung des Kabinetts in verschiedener Hinsicht nicht gegeben. Insbesondere fehlt es an ausreichenden Studien über die Langzeitwirksamkeit der verschiedenen Impfstoffe sowie hinsichtlich möglicher Langzeitnebenwirkungen.

Die Einführung einer Impfpflicht stellt als Eingriff in die durch Art. 2 GG geschützte körperliche Unversehrtheit hohe Anforderungen an die Begründung einer solchen Zwangsimpfung .

solchen . § 20 Abs. 6 IfSG bestimmt, dass bei bestimmten übertragbaren Krankheiten mit klinisch schweren Verläufen, bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen teilzunehmen haben.

bestimmt, dass bei bestimmten übertragbaren Krankheiten mit klinisch schweren Verläufen, bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen teilzunehmen haben. Zur Festlegung einer solchen Maßnahme ist ausdrücklich die Zustimmung des Bundesrates erforderlich.

2019 haben Bund und Länder eine solche Impfpflicht gegen Masern in indirekter Form dadurch eingeführt, dass die Masernimpfung Voraussetzung für den Besuch öffentlicher Kindertagesstätten oder Schulen ist. (Vgl. Der EGMR hält nationalen Impfpflicht für zulässig).

Impfpflicht und Arbeitsrecht

Kommt eine indirekte Impfpflicht auf manche Berufe zu oder gar, wie z.B. in Frankreich für medizinische Berufe direkte Impfpflicht zu? Die Regierung lehnt die Pflicht zu solchen Pflichten aktuell ab. Sie könnte aber zumindest mittelbar aus dem Arbeitsrecht folgen, um etwa der Fürsorgepflicht gegenüber der Belegschaft oder den Erfordernissen einzelner Arbeitsplätze Rechnung zu tragen.

In der FAZ führte etwa Marcus Jung aus, Abmahnungen wegen Impfverweigerung würden an einer gesetzlichen Impfpflicht scheitern. Bonuszahlungen für sich impfen Lassende seien dagegen zulässig. Für Ärzt*innen und in der Krankenpflege dagegen könne das Verweigern einer Corona-Impfung eine unbezahlte Freistellung rechtfertigen.

Mittelbare Impfpflicht für Gesundheitswesen und Pflege?

Für den Fall, dass es für Nichtgeimpfte keine Einsatzmöglichkeiten durch den Arbeitgeber mehr gibt, kommt laut Prof. Giesen von der Ludwig-Maximilians-Universität München als äußerste Konsequenz selbst eine personenbedingte Kündigung in Betracht.

Laut § 23a IfSG dürfen Arbeitgeber in Kliniken, Arztpraxen und Pflegediensten ihre Angestellten nicht nur nach ihren Impfungen befragen, sondern auch danach „über Art und Weise einer Beschäftigung ... entscheiden“. Wenn sie in der Pandemie keine freien Stellen für ungeimpfte Mitarbeiter haben, auf die sie sie versetzen können, wäre also auch Kündigung eine Option?

Dafür spräche insbesondere, dass sich Arbeitgeber, die ungeimpfte Mitarbeiter im Umgang mit Patienten einsetzten, sich wegen Körperverletzung schadensersatzpflichtig machen können.

