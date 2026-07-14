Arbeitgeber

Matthias Kampa
Matthias Kampa
Interview

„Bürokratieabbau darf nicht zum Sicherheitsabbau werden.“

Arbeitsministerin Bärbel Bas plant den Abbau von Bürokratie und die Reform des Arbeitsschutzrechts, um Unternehmen zu entlasten. Geplant sind digitale Lösungen, weniger Berichtspflichten und der Wegfall von über 123.000 Sicherheitsbeauftragten. Matthias Kampa, Geschäftsführer des VDSI, warnt im Interview vor den Gefahren für die Präventionskultur und spricht darüber, wie Effizienz ohne Sicherheitsverlust gelingen kann.
zwei Frauen die diskutieren
zwei Frauen die diskutieren
Frauengesundheit am Arbeitsplatz

Förderung der Frauengesundheit am Arbeitsplatz

In Deutschland leben mehr als 35 Mio. erwachsene Frauen. Im Vergleich zu den anderen Ländern der EU hat Deutschland die dritthöchste Erwerbstätigenquote der Frauen. 2017 gingen in Deutschland 18,4 Mio. Frauen im Alter von 20 - 64 Jahren einer Arbeit nach (entspricht 75,2 % der Altersgruppe). Die Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen erhöhte sich von 24,9 % im Jahr 2007 auf 53,3 % im Jahr 2017. Dennoch sind Frauen weiterhin deutlich seltener erwerbstätig als Männer. In Deutschland lag die Erwerbstätigenquote der Männer von 20 - 64 Jahren 2017 bei 83,1 %.
DW 08 2024
DW 08 2024
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 08/2.024

Mehrwerte schaffen im ganzen Team

Die steigende Komplexität der Aufgaben von Wohnungsunternehmen erfordert nicht nur qualifizierte Fachkräfte und kontinuierliche Qualifizierungsbemühungen, sondern auch angepasste Organisationsstrukturen und Arbeitsweisen. Die vier Siegerprojekte des DW-Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft 2024 zeigen, wie innovativ Wohnungsunternehmen diese Herausforderung angehen und welche Rolle die Teams dabei spielen.
Diversity Upgrade
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Diversity Upgrade

Die überwiegende Mehrheit der queeren Mitarbeitenden gibt ihre wahre Identität am Arbeitsplatz nicht preis. Die aktuellen Debatten führen eher zu einer weiteren Polarisierung als zu einem offenen und verständnisvollen Miteinander (am Arbeitsplatz). Was wir dringend brauchen, sind Mut, Verständnis und Vielfalt. Pavlo Stroblja greift in seinem Buch ein wichtiges gesellschaftliches Thema auf, geht auf die aktuellen Herausforderungen ein und stellt vielfältige Lösungsansätze vor.
Einkaufswagen im Wald
Einkaufswagen im Wald
Kolumne Re:thinking Sustainability

Trotz Wirtschaftskrise: 44 Prozent legen Wert auf nachhaltigen Konsum

Nachhaltiger Konsum hat sich fest in der Mitte der Gesellschaft etabliert, doch seit 2022 muss er sich gegen eine zunehmende Klimamüdigkeit und ein gestiegenes Preisbewusstsein behaupten. Auch umweltbewusste Konsument:innen achten heute stärker auf den Preis, bleiben laut der Utopia-Studie jedoch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten größtenteils ihrem nachhaltigen Kaufverhalten treu.
Leuchtturm
Leuchtturm
Kolumne Re:thinking Sustainability

Positive Tipping Points - Vorbildfunktion: 50 nachhaltige Mittelständler

Beim Begriff „Tipping Points“ denken wir meist zunächst an irreversible ökologische Kipppunkte. Unser Kolumnist Stephan Grabmeier kennt dahingegen auch positive Kipppunkte – und zwar in Form von Unternehmen, die als Leuchttürme für nachhaltiges Wirtschaften auftreten. Was diese gemeinsam haben, zeigt er hier in Bezug auf ein kürzlich veröffentlichtes Ranking.
Mann steht erschoepft in Waschraum
Mann steht erschoepft in Waschraum
Arbeitgeberhaftung

Wann entstehen Ansprüche auf Schadensersatz gegenüber dem Arbeitgeber?

Arbeitgeber können sich Schadensersatzansprüchen ihrer Arbeitnehmer gegenübersehen, wenn sie ihre Hauptpflichten verletzen, also den Arbeitnehmer nicht vertragsgemäß beschäftigen oder bezahlen. Häufiger geht es jedoch bei Schadensersatzansprüchen im Arbeitsverhältnis um die Verletzung der Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag, insbesondere der Fürsorgepflichten. Typische Fälle sind Missachtungen von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit und mangelnde Unterstützung bei Mobbing oder sexueller Belästigung. Neben Vertragspflichtverstößen kommt auch eine deliktische Haftung in Betracht.
Arnhel de Serra
Arnhel de Serra
Bewertungsinstrumente

Arbeitgebersiegel: Gut gemessen?

Rankings, Awards, Zertifikate – es gibt zahlreiche Arbeitgebersiegel, die Unternehmen als gute Arbeit­geber auszeichnen. Inzwischen sollen die Ausgezeichneten nicht nur in den Augen von Beschäf­tigten gut sein, sondern sich auch umweltbewusst und insge­samt sozial verantwortlich verhalten. Doch vieles ist "Good Washing", wie eine Analyse des Forschungsinstituts für Arbeit und Arbeitswelten der Universität St. Gallen zeigt.

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Mitarbeiterbindung

Mitarbeiterbindung senkt die betrieblichen Kosten und fördert Wertschöpfung, Flexibilität und Innovationskraft im Unternehmen. Gunther Wolf beschreibt, wie Sie fachliches Know-how und Kompetenzen binden und erklärt den Weg zu einer mitarbeiterzentrierten Erfolgskultur mit zahlreichen Beispielen. 
Haufe Shop: Schluss mit dem Büro! Oder doch nicht?
Schluss mit dem Büro!

Florian Kunze beleuchtet die kreativen Möglichkeiten flexibler Arbeitsmodelle und spricht aber auch ehrlich über die Herausforderungen. Sein Buch ermutigt uns, die eigene Arbeitsweise zu hinterfragen und die Sicht der Arbeitgeber besser zu verstehen.
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Die überwiegende Mehrheit der queeren Mitarbeitenden gibt ihre wahre Identität am Arbeitsplatz nicht preis. Die aktuellen Debatten führen eher zu einer weiteren Polarisierung als zu einem offenen und verständnisvollen Miteinander (am Arbeitsplatz). Was wir dringend brauchen, sind Mut, Verständnis und Vielfalt. Pavlo Stroblja greift in seinem Buch ein wichtiges gesellschaftliches Thema auf, geht auf die aktuellen Herausforderungen ein und stellt vielfältige Lösungsansätze vor.
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