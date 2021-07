Advertorial: Haufe Group - innovativer Arbeitgeber

Bild: Martin Synowzyk Agile Teams: Tief in der DNA der Haufe Group verankert

Derzeit wird viel über New Work geredet. Über mobiles Arbeiten, gute Führung, agile Teams. Bei der Haufe-Lexware Real Estate AG haben diese Themen schon seit vielen Jahren großen Stellenwert. Woran das liegt? An der Geschichte der Haufe Group und am Grad der digitalen Transformation im Unternehmen.