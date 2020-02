Chatbots: Digitale Helfer für die Wohnungswirtschaft

Mit einer Maschine kommunizieren? Das behagt nicht jedem. Dabei werden diese immer besser. Der Kunde merkt oft nicht, dass er einen Chatbot am Bildschirm hat – oder gar am Telefon. Auch für Wohnungsunternehmen und Verwalter ist der Einsatz sinnvoll. Noch wird die Technik in der Branche aber kaum genutzt.