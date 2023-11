ChatGPT & Co.: Einsatz in der Immobilienwirtschaft

KI-Tools wie ChatGPT sind noch nichts für Immobilienunternehmen? Irrtum. Bereits jetzt bringen sie eine Menge Entlastung. Man muss nur ihre Grenzen kennen und sie richtig einsetzen.

Haben Sie ChatGPT auch schon mal ausprobiert? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, denn dem Hype um die Künstliche Intelligenz kann sich seit deren Livegang kaum jemand entziehen. Die Schöpfer der KI, OpenAI, registrierten innerhalb von fünf Tagen nach dem Onlinestart der Anwendung eine Million User. Zwei Monate danach waren es schon 100 Millionen. Sensationelle Zahlen, wenn man sie mit anderen Erfolgsmodellen vergleicht: Spotify brauchte, um die Ein-Million-Grenze zu knacken, 150 Tage – Facebook 300 Tage.

Das große Interesse liegt nicht nur daran, dass die KI kinderleicht zu bedienen und in der Basisversion kostenfrei nutzbar ist. ChatGPT ist mehr als eine faszinierende Spielerei. Die Potenziale, die sie und andere selbstlernende intelligente Anwendungen bieten, sind riesig. Auch im Alltag von Verwaltern und Immobilienunternehmen können sie enorm hilfreich sein.

Wo sich Künstliche Intelligenz besonders bezahlt macht

Einfachere Kommunikation – Entlastung beim Kundenservice:

ChatGPT lässt sich zur Generierung jeglicher Arten von Texten nutzen. So zum Beispiel für die Kommunikation mit Mieterinnen und Mietern oder im Kundenservice. Die KI liefert in Sekundenschnelle passende Formulierungen. Auch Lösungshersteller nutzen die neuen Technologien. So bietet die Haufe Partnerlösung Casavi neuerdings einen KI-basierten Telefonservice. Dabei werden die Anrufe von Mietern sowie Eigentümerinnen und Eigentümern mittels Chatbot entgegengenommen und die Anliegen anschließend automatisch in ein To-do für den Kundenservice der Verwaltung oder des Wohnungsunternehmens umgewandelt.

Nie versiegende Informations- und Recherchequelle:

Besonders hilfreich ist ChatGPT als schnelle Informationsquelle in komplexen Themenbereichen wie zum Beispiel ESG: Stellt man im KI-Tool präzise Anfragen, scannt die Anwendung relevante Gesetze und Vorgaben und liefert im Handumdrehen Antworten. Auch im Vertragsmanagement sind entsprechende KI-Tools eine echte Unterstützung. Der Text wird hochgeladen und von der Anwendung analysiert. Das Programm liefert dann eine Rückmeldung, wo Risiken zu erwarten sind und erinnert automatisch an vertragsrelevante Fristen und Termine.

Schnellere Prozesse – besserer Überblick:

Facility Managerinnen und Manager können KI-Tools nutzen, um Reparaturanfragen von Mietern und Eigentümern zu analysieren und zu priorisieren. Zudem gibt es selbstlernende Programme, die große Mengen an Gebäudedaten auswerten, analysieren, das Ergebnis in Reports zusammenfassen oder komplexe Berechnungen vornehmen. Mit einer Kombination aus Smart Home- und KI-Anwendungen, die Echtzeitdaten und Nutzungsmuster analysieren, lässt sich zum Beispiel der Energieverbrauch in den Objekten automatisiert steuern und optimieren. Auch kann man mit permanenten Datenanalysen die Instandhaltung und Wartung vorausschauend planen. Ebenso lässt sich mit KI-basiertem Monitoring Reparaturbedarf frühzeitig erkennen und Schäden oder Ausfällen vorbeugen.

Von Hemmschuhen und Hindernissen

Trotz der vielen Vorteile: In der Immobilienwirtschaft ist man noch zurückhaltend mit dem Einsatz von KI-Anwendungen. Das entspricht im Übrigen dem allgemeinen Trend bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Laut einer Bitkom-Studie nutzte im Jahr 2022 zwar bereits jede zweite große Organisation mit 2.000 und mehr Beschäftigten KI-basierte Programme. Bei den kleineren Unternehmen mit bis zu 300 Mitarbeitenden setzen hingegen nur fünf Prozent auf selbstlernende Programme wie ChatGPT.

Als Hauptursachen für diese Zurückhaltung nennt die Studie den Mangel an personellen Ressourcen und die fehlende Datenbasis. Zu wenig Zeit ist ebenfalls ein häufig angeführter Hinderungsgrund. Schade eigentlich, denn KI bringt genau in diesen Punkten Entlastung: Sie spart Mitarbeitenden Zeit und Aufwand – vorausgesetzt, sie wird richtig eingesetzt und angewendet.

7 Tipps, wie Sie ChatGPT richtig einsetzen