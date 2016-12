Bild: bloomua - Fotolia

Digital Real Estate bezeichnet die revolutionären Entwicklungen in der Informationstechnologie (IT) für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft.

Alle Beteiligten am Bewirtschaftungsprozess einer Immobilie setzen verstärkt auf Informationstechnologie in Ihrem Business. Immobilieninvestitionen werden mit Software kalkuliert, Asset Manager nutzen Portfolio- und Risikomanagementprogramme, Transaktionen werden in digitalen Datenräumen abgewickelt. Zudem werden die Gebäude selbst über Enterprise Ressource Planning Systeme (ERP) gesteuert. Diese entwickeln sich mehr und mehr zu den führenden Systemen innerhalb der IT-Struktur von Immobilienunternehmen. Customer Relationship Management (CRM) nimmt eine zunehmend starke Rolle sowohl für die Property Manager als auch für die Makler ein. Immobilienplattformen werden stark zur Immobilienvermittlung eingesetzt. Diese Online Immobilienbörsen sind über Schnittstellen aus vielen Makler- und Verwalterlösungen zu bedienen. Facility Manager setzen auf Computer Aided Facility Management (CAFM).

Trends: Mobile, App, Cloud und Big Data

Aktuell hat der Trend zu Mobile, App, Cloud und Big Data starke Auswirkungen auf den Einsatz von Informationstechnologie im gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Es gibt etwa Immobilienportale, auf denen große Gewerbeimmobilientransaktionen angebahnt werden. Data Rooms dienen dem diskreten Austausch aller notwendigen Dokumentationen. Eine Wohnungsübergabe oder die Ausübung der Verkehrssicherungspflicht werden per App vor Ort rechtssicher mit Fotodokumentation und Unterschriftsleistungen auf Mobilgeräten wie Tablet-PCs durchgeführt. Es gibt bereits Echtzeitanbindungen dieser Prozesse an die ERP-Systeme. Innerhalb der Unternehmen werden Unternehmensprozesse immer stärker digitalisiert. Von der digitalen Mieterakte über das papierlose Büro bis hin zu kompletten Digitalarchiven halten die Lösungen der Hersteller verstärkt Einzug in die Branche.

Digitale Marktplätze

Mieter, Besitzer und Betreiber wie etwa große Wohnungsunternehmen kommunizieren vermehrt über digitale Marktplätze. Diese reichen von Beschwerdemanagementlösungen bis hin zu Handwerkerportalen und Plattformen, die eine vollständige Kommunikation zwischen Gesuchen der Endkunden und Dienstleistungsofferten auch von Drittanbietern ermöglichen. Ständig ergänzen weitere IT-basierte Lösungen aus dem reichen Angebot der Hersteller die Einsatz- und Auswertungsmöglichkeiten für die Immobilienfachleute. Insbesondere im Bereich Big Data, Datenanreicherung und -analyse sowie cloudgestütze Speichersysteme erscheinen fortwährend Neuentwicklungen im Bereich Digital Real Estate.