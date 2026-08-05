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Digital Real Estate

Modern workplace with digital tablet and mobile phone, pen and pa
Bild: bloomua - Fotolia

Digital Real Estate bezeichnet die Entwicklungen in der Informationstechnologie (IT) für die Immobilien- und Wohnungswirtschaft.

Alle Beteiligten am Bewirtschaftungsprozess einer Immobilie setzen verstärkt auf Informationstechnologie. Immobilieninvestitionen werden mit Software kalkuliert. Asset Manager nutzen Portfolio- und Risikomanagementprogramme zur Analyse und Prognose. Transaktionen werden in digitalen Datenräumen abgewickelt. Zudem werden die Gebäude selbst über Enterprise Ressource Planning Systeme (ERP) gesteuert. Diese entwickeln sich mehr und mehr zu den führenden Systemen innerhalb der IT-Struktur von Immobilienunternehmen. Customer Relationship Management (CRM) nimmt eine zunehmend starke Rolle sowohl für die Property Manager als auch für die Makler ein. Immobilienplattformen werden stark zur Immobilienvermittlung eingesetzt. Diese Online Immobilienbörsen sind über Schnittstellen aus vielen Makler- und Verwalterlösungen zu bedienen. Facility Manager setzen auf Computer Aided Facility Management (CAFM). Building Information Modeling (BIM) will den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie schnittstellenfrei in einem Datenmodell darstellen.     

Trends: Mobile, App, Cloud und Big Data

Aktuell hat der Trend zu Mobile, App, Cloud und Big Data starke Auswirkungen auf den Einsatz von Informationstechnologie im gesamten Lebenszyklus einer Immobilie. Es gibt etwa Immobilienportale, auf denen große Gewerbeimmobilientransaktionen angebahnt werden. Data Rooms dienen dem diskreten Austausch aller notwendigen Dokumentationen. Echtzeitdatenpflege hält die Immobilien jederzeit transktionsbereit. Eine Wohnungsübergabe oder die Ausübung der Verkehrssicherungspflicht werden per App vor Ort rechtssicher mit Fotodokumentation und Unterschriftsleistungen auf Mobilgeräten wie Smartphones und Tablet-PCs durchgeführt. Diese Prozesse werden idealer Weise in Echtzeit an die ERP-Systeme angebunden. Innerhalb der Unternehmen werden alle Businessprozesse immer stärker digitalisiert. Von der Vermietung über die Jahresabrechnung bis hin zum kompletten Digitalarchiv bieten die Hersteller Lösungen für die Branche. Dabei spielen vollständig webbasierte Lösungen eine zunehmend wichtige Rolle. 

Digitale Marktplätze

Mieter, Besitzer und Betreiber etwa große Wohnungsunternehmen kommunizieren vermehrt über digitale Marktplätze. Diese reichen von Beschwerdemanagementlösungen bis hin zu Handwerkerportalen und Plattformen, die eine vollständige Kommunikation zwischen Gesuchen der Endkunden und Dienstleistungsofferten auch von Drittanbietern ermöglichen. Ständig ergänzen weitere IT-basierte Lösungen aus dem reichen Angebot der Hersteller die Einsatz- und Auswertungsmöglichkeiten für die Immobilienfachleute. So gibt es bereits den digitalen Concierge, der chatbotgestützt Routineanfragen seitens der Mieter und Eigentümer automatisch beantwortet. Wie aus Big Data per Datenanreicherung und -analyse Smart Data wird, ist eine der interessantesten Aufgaben nicht nur für die Immobilienwirtschaft. Auch in Bezug auf Social Media, fachspezifische App-Entwicklung und cloudgestütze Speichersysteme erscheinen fortwährend Neuerungen im Bereich Digital Real Estate. Einhergehend hiermit erhöhen sich die Anstrengungen der Hersteller auch in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit. 

DW 03 2022
DW 03 2022
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 03/2022

Mit digitalen Tools Bestände effizient und kostengünstig managen

Die Digitalisierung ist ein Modernisierungstreiber. Während beim Kundenmanagement oft schon digitale Lösungen eingesetzt werden, ist dies beim Bestandsmanagement mitunter noch nicht der Fall. Doch wie können neue Tools oder klassische Software- und IT-Lösungen bei der Optimierung von Prozessen helfen? Ein Blick auf konkrete Umsetzungsbeispiele und auf die Rolle der Schnittstellen.
RT Technology Leaders Gruppenbild von oben
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Real Estate Talk – Technology Leaders

Ist Technologieführerschaft erstrebenswert? Ein Gespräch über digitale Synergien mit Herstellern aus den Bereichen Datenraum, klimaintelligente Gebäudesteuerung und Enterprise Ressource Planning unter der Moderation von Jörg Seifert, Redakteur "Immobilienwirtschaft".
Real Estate Talk ERP Startbildschirm
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Real Estate Talk ERP

Im IT-Ökosystem zwischen Kunden, ERP-Herstellern und deren Partnerunternehmen gibt es wechselnde Treiber. Über den Vorteil, ein First Mover zu sein, und zukünftige Geschäftsmodelle diskutierten die Entscheider von Crem Solutions, FIO Systems und der Haufe Group. Moderiert hat Jörg Seifert, Redakteur der "Immobilienwirtschaft".
Real Estate Talk ERP - Digitales Ökosystem
Real Estate Talk ERP - Digitales Ökosystem

Real Estate Talk: Portalwächter der Digitalisierung

Wie wirkt sich die gute Marktlage auf das IT-Ökosystem der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft aus? Welche Rolle spielen darin die Proptechs? Und welche IT-getriebenen Dienstleis­tungen bietet die Zukunft? Ein Real Estate Talk mit den Entscheidern von Yardi Systems, Crem Solutions und FIOSystems. 
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