Bild: Haufe Online Redaktion Die IMMOBILIENWIRTSCHAFT in neuem Glanz und mit spannenden Themen – aber gewohnt kritisch

Das Fachmagazin IMMOBILIENWIRTSCHAFT informiert seit 27 Jahren über relevanten Entwicklungen in der Branche – mit Daten und Fakten. Auch wir entwickeln uns weiter. Ab sofort erscheint die IMMOBILIENWIRTSCHAFT in neuem Look: moderner, jünger und noch besser lesbar!