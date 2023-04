Interhyp: Sanierungsbedarf bei jeder zweiten Wohnimmobilie

Jede zweite von Interhyp finanzierte Wohnimmobilie ist ein Sanierungsfall. Der Baukreditvermittler hat sein Portfolio vom Bewertungshaus Sprengnetter durchleuchten lassen. Die analysierten Objekte haben die Energieeffizienzklasse F, G oder H. Und das bei den hochgesteckten Klimazielen.

"Hohe Energiepreise, regulatorische Vorgaben und der Wunsch, den persönlichen CO₂-Fußabdruck zu minimieren, rücken die Energieeffizienzklasse einer Immobilie zunehmend ins Blickfeld", sagt Interhyp-Vorstandschef Jörg Utecht. Der Baufinanzierungsvermittler hat sein Portfolio von Sprengnetter analysieren lassen, um einen Überblick zu den Energieeffizienzklassen der Objekte zu gewinnen und das Sanierungspotenzial besser abschätzen zu können.

Das Ergebnis: Knapp die Hälfte (48 Prozent) der von Interhyp in den Jahren 2020 und 2021 finanzierten rund 100.000 Objekte haben die niedrige Energieeffizienzklasse F, G oder H und müssten in den kommenden Jahren energetisch saniert werden, wie der anonymisierte Vergleich zeigt.

Immobilienfinanzierung: Regulatorik und ESG-Konformität

Immobilienfinanzierer sind durch regulatorische Vorgaben verpflichtet, nachhaltigkeitsbezogene Informationen der Gebäude regelmäßig offenzulegen. "Den wenigsten Finanzdienstleistern liegen allerdings solche Informationen in aktueller Form vor", sagt Jan Sprengnetter, CEO der Sprengnetter-Gruppe. Das Energieeffizienzklassen-Screening (EEK-Screening) aus seinem Haus soll die Finanzierer im Streben nach ESG-Konformität unterstützen. Auch die CO₂-Emissionen und die beiden Energiekennwerte End- und Primärenergiebedarf oder -verbrauch werden festgestellt.

Vor Kurzem hat das EU-Parlament für strengere Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden gestimmt. Auch wenn die konkrete Ausgestaltung der novellierten EU-Gebäuderichtlinie noch nicht feststeht, ist ein Nullemissionsgebäudebestand bis zum Jahr 2050 das erklärte Ziel. Bis 2033 soll der Primärenergieverbrauch des Wohnimmobilienbestands mindestens der Gesamtenergieeffizienzklasse D entsprechen. "Der Handlungsdruck bleibt hoch", so Utecht.

Interhyp: 73 Prozent der Immobilien älter als 20 Jahre

Neben der EU-Gebäuderichtlinie gibt es das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das Käufer einer Bestandsimmobilie zur energetischen Sanierung verpflichtet. Der Interhyp-Chef sagt: "Unsere Daten zeigen, dass 73 Prozent der von uns finanzierten Immobilien zwar älter als 20 Jahre sind."

Sieben Prozent würden bereits in den Energieeffizienzklassen A bis C liegen, seien also von den Eigentümern in den vergangenen Jahren bereits energetisch saniert worden. Rund ein Fünftel der von Interhyp finanzierten Immobilien haben die Energieeffizienzklasse A+, A und B.

Die Bundesregierung will Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral haben. Durch das Wohnen entsteht knapp ein Viertel der CO₂-Emissionen. Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY müssen bis dahin noch etwa 80 Prozent aller Gebäude saniert werden – allein bei Wohngebäuden seien Sanierungskosten von rund drei Billionen Euro nötig.





Das könnte Sie auch interessieren:

Energetische Sanierung: CO₂-Kostenaufteilung ist Anreiz

Zwangssanierung: Geywitz wehrt sich und will Quartiersansatz

Gebäude bis 2045 klimaneutral machen: Es wird eng, geht aber

GEG: Ein Verbot für Öl- und Gasheizungen kommt – aber in Raten

dpa