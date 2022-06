Cyberangriffe: Wie sicher ist die Wohnungswirtschaft?

Bild: pixabay Mit zunehmender Digitalisierung der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, werden die Bedrohungsrisiken in der Branche steigen.

Einem Einbrecher den Hausschlüssel in die Hand drücken und ihm auch noch ein Willkommen-Schild malen? Welch abwegige Vorstellung! Nicht so in der digitalen Welt: In vielen Unternehmen sind die Einfallstore für Hacker weit geöffnet. Wie ist das bei Ihnen?