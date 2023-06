Sustainable Employer: Nur nachhaltige Arbeitgeber haben eine Zukunft

Unser Kolumnist Stephan Grabmeier lernte bei einem Hackathon die klare Haltung kennen, die junge Talente zum Thema Nachhaltigkeit haben. Für ihn steht fest: Nachhaltige Jobs gibt es nur in nachhaltigen Unternehmen.

Im Rahmen des Greentech Festivals moderierte ich zuletzt einen Change Maker Hackathon mit 40 jungen Talenten aus verschiedenen Unternehmen, die meisten von ihnen sehr eng verbunden mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die Aufgabenstellung im Hackathon: Welche Lösungen braucht Ihr in euren Unternehmen, um die Green Transformation spürbar voranzubringen? Neben wertvollen Ergebnissen, die wir erarbeitet haben, gab es eine fast einhellige Stimmung unter den Talenten.

„Wenn unsere Chefs und Vorstände nicht bereit sind, progressive Geschäftsmodelle in Richtung regeneratives Wirtschaften zu entwickeln, und wenn sie unsere Anliegen für eine nachhaltige Zukunft nicht ernst nehmen, dann sind wir raus. Wir suchen uns Arbeitgeber oder Kunden, die es ernst meinen mit der Green Transformation.“ Und Sie ahnen es? Das war ernst gemeint. Grüne Unternehmensaktivisten sind auf dem Weg, alte Zöpfe des Wirtschaftens abzuschneiden. Was für eine klare Haltung dieser Talente, sich für Ihre Zukunft einzusetzen.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind sich zunehmend bewusst, dass Nachhaltigkeit bei der Entscheidung für oder gegen eine Bewerbung eine sehr wichtige Rolle spielt. Diese beiden Perspektiven habe ich genauer untersucht und dazu das Whitepaper „Sustainable Employer – Warum jeder Job ein Klimajob werden muss?“ geschrieben. Unternehmen tragen nämlich eine besondere Verantwortung, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Klimaneutral ist nicht genug - wie Arbeitsplätze nachhaltig werden

In Zukunft werden nur regenerativ wirtschaftende Unternehmen überleben. Klimaneutralität ist nicht ausreichend, da es lediglich bedeutet, dass wir keinen zusätzlichen Schaden anrichten. Wir müssen über Netto-Null hinausgehen, um das Potenzial der Green Transformation zu nutzen. Nachhaltige Arbeitsplätze sind notwendig, um den Wandel zu ermöglichen. Der Klimawandel beeinflusst bereits jetzt viele Arbeitsplätze direkt, Unternehmen müssen sich darauf einstellen. Nachhaltigkeit wird auch bei der Jobsuche immer wichtiger, insbesondere für die jüngere Generation. Unternehmen müssen nachhaltige Jobs anbieten, um im Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein.

In jedem Job gibt es Potenzial zur nachhaltigen Gestaltung und Weiterentwicklung. Finanzexperten können Investitionen in klimafreundliche Projekte lenken, PR- und Marketing-Spezialisten können die Dringlichkeit des Klimawandels kommunizieren, Designer haben die Aufgabe, komplette Produktprozesse neu zu gestalten und Einkäufer können ausschließlich nachhaltige Lieferanten wählen. Die Spreu trennt sich vom Weizen, wenn jeder Job zu einem Klima-Job wird.

Worauf zu achten ist: Merkmale nachhaltiger Arbeitgeber

Nachhaltigkeit ist dann kein isoliertes Abteilungsthema, es wird in allen Unternehmensbereichen umgesetzt und verankert. Sie setzen sich klimapositive Ziele, berücksichtigen ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung und achten auf den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Außerdem implementieren sie Nachhaltigkeit in allen Bereichen, bringen finanzielle und ökologische Ziele in Einklang, fördern die Weiterbildung der Mitarbeiter zum Thema Nachhaltigkeit und treiben die nachhaltige Transformation voran.

Nachhaltige Jobs gibt es nur in nachhaltigen Unternehmen. Unternehmen sollten ökologische und soziale Ziele in ihr Geschäftsmodell integrieren und damit zur enkelfähigen Zukunft unseres Planeten beitragen. Es ist wichtig, dass Unternehmen eine nachhaltige Unternehmenskultur schaffen und sich strategisch auf die Herausforderungen des Klimawandels vorbereiten.