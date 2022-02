Bild: Pixabay Ob Bewerberinnen oder Bewerber vorbestraft sind oder womöglich gegen sie ermittelt wird, darf im Bewerbungsgespräch meist nicht gefragt werden.

In den USA gibt es eine wachsende Initiative von Unternehmen, die vorbestraften Menschen eine zweite Chance geben will. Arbeitgeber veranstalten "Second Chance-Jobmessen" oder verzichten bewusst darauf, im Vorstellungsgespräch nach Vorstrafen zu fragen. Wir klären, inwiefern die Frage nach Vorstrafen in Deutschland zulässig ist.