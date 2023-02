Gibt er vor, etwas zu sein, was er nicht ist? Vielleicht mal sein Instagram-Profil checken? Darf der Arbeitgeber das?

Bild: Daniel Gebhart de Koekkoek/Connected Archives Gibt er vor, etwas zu sein, was er nicht ist? Vielleicht mal sein Instagram-Profil checken? Darf der Arbeitgeber das?

Mit der fortschreitenden Digitalisierung verändert sich auch das Bewerbungsverfahren. Was gilt es für Arbeitgeber zu beachten, um sich im Auswahlprozess rechtskonform zu verhalten?

Videointerviews sind in vielen Unternehmen aus dem Bewerbungsprozess nicht mehr wegzudenken. Die meisten Arbeitgeber haben in der Regel zudem großes Interesse daran, möglichst viele Informationen über die Bewerberinnen und Bewerber zu erhalten, um zu prüfen, welcher von ihnen die Anforderungen seitens des Unternehmens erfüllt. Dieses Bedürfnis lässt sich über Social Media-Kanäle ohne großen Aufwand vermeintlich einfach befriedigen. Hinzu kommt, dass es modernste Technik ermöglicht, den Auswahlprozess mittels entsprechender Software zu automatisieren. Bei all diesen Möglichkeiten sollten Unternehmen diese jedoch nicht allzu unbedarft ausschöpfen, sondern die rechtlichen Vorgaben im Blick behalten.

Videointerviews ergänzen das klassische Bewerbungsgespräch

In immer mehr Unternehmen lösen Videointerviews das klassische Bewerbungsgespräch ab. Der Einsatz moderner Kommunikationsmittel wie Skype ermöglicht es Arbeitgebern, Zeit und Kosten im Bewerbungsverfahren zu sparen und dennoch nicht auf...