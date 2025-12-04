Neue Düsseldorfer Tabelle 2026

Die Düsseldorfer Tabelle wird zum 1.1.2026 angepasst. Gegenüber der Tabelle 2025 beruhen die Änderungen im Wesentlichen auf der Erhöhung der Bedarfssätze für minderjährige und volljährige Kinder. Zusätzlich wird der angemessene Selbstbehalt bei Elternunterhalt und Enkelunterhalt geregelt. Die Tabellenstruktur mit 15 Einkommensgruppen bleibt unverändert.

Hintergrund: Pauschalierung des Unterhaltsbedarfs

Die Düsseldorfer Tabelle ist ein allgemein anerkanntes Hilfsmittel für die Ermittlung des angemessenen Unterhalts im Sinne des § 1610 BGB. Sie wird von allen Oberlandesgerichten in den jeweiligen Leitlinien übernommen. Die in der Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf des Kindes ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf der Grundlage durchschnittlicher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleichmäßige Behandlung gleicher Lebenssachverhalte zu erreichen (BGH, Beschluss v. 20.9.2023, XII ZB 177/22).

Die in der Düsseldorfer Tabelle festgelegten Regelsätze für den Kindesunterhalt werden zum 1.1.2026 angehoben.

Erhöhung der Bedarfssätze

Die Anhebung der Bedarfssätze minderjähriger Kinder (1.-3. Altersstufe) beruht auf der Erhöhung des Mindestbedarfs gemäß der Siebten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 15.11.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 359). Danach erfolgt in allen Altersstufen eine Erhöhung um 4,00 EUR. Ab dem 1.1.2026 beträgt der Mindestunterhalt eines Kindes gemäß § 1612a BGB:

bis zum Ende des 6. Lebensjahres (1. Stufe) 486 EUR monatlich,

vom 7. bis zum Ende des 12. Lebensjahres (2. Stufe) 558 EUR monatlich und

ab dem 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit (3. Stufe) 653 EUR monatlich.

Diese Beträge entsprechen den Bedarfssätzen der ersten Einkommensgruppe (bis 2.100 EUR) der Düsseldorfer Tabelle. Die Bedarfssätze der zweiten bis fünfzehnten Einkommensgruppe werden entsprechend erhöht. Sie werden in der zweiten bis fünften Einkommensgruppe um je 5 % des Mindestunterhalts und in den folgenden Gruppen um 8 % des Mindestunterhalts angehoben und auf volle Euro aufgerundet.

Änderung für volljährige Kinder

Ebenfalls erhöht werden die Bedarfssätze volljähriger Kinder. Wie im Jahr 2025 beträgt der Bedarf in der ersten Einkommensgruppe 125 % des Mindestbedarfs der zweiten Altersstufe. In den folgenden Einkommensgruppen erfolgt eine Anhebung um jeweils 5 bzw. 8 % des Bedarfssatzes der ersten Einkommensgruppe.

Erhöhung für Studenten

Für volljährige Kinder, die studieren und nicht bei ihren Eltern wohnen, bleibt der monatliche Bedarfssatz unverändert bei 990 EUR. Eine Anhebung ist im Vergleich zu 2025 nicht vorgenommen worden. Von dem Bedarf kann nach oben abgewichen werden, wenn sich nach der Lebensstellung der Eltern ein höherer Bedarf ergibt.

Anrechnung des Kindergeldes

Auf den Bedarf des Kindes ist nach § 1612b BGB das Kindergeld anzurechnen. Dieses wird zum 1.1.2026 von 255 EUR auf 259 EUR je Kind erhöht. Bei minderjährigen Kindern wird das Kindergeld in der Regel zur Hälfte angerechnet und bei volljährigen Kindern in vollem Umfang. In der sog. Zahlbetragstabelle (Anhang zu Düsseldorfer Tabelle) sind die sich danach ergebenden Beträge aufgeführt.

Unveränderte Selbstbehalte

Der Selbstbehalte, also die Beträge, die dem Unterhaltspflichtigen zu verbleiben haben, damit er seinen eigenen Unterhaltsbedarf decken kann, werden nicht erhöht und bleiben im Vergleich zu 2025 unverändert. Für eine Anhebung gibt es mit Blick auf den unverändert gebliebenen sozialrechtlichen Regelbedarf keine Veranlassung.

Gegenüber den Ansprüchen minderjähriger Kinder und sog. privilegierter volljähriger Kinder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, die unverheiratet sind, noch im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden, beträgt der notwendige Selbstbehalt des nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen weiterhin 1.200 EUR und des erwerbstätigen Unterhaltsschuldners 1.450 EUR. Die im notwendigen Selbstbehalt enthaltenen Wohnkosten betragen unverändert 520 EUR.

Der angemessene Selbstbehalt gegenüber sonstigen Ansprüchen auf Kindesunterhalt gemäß § 1603 Abs. 1 BGB beträgt unverändert 1.750 EUR und die darin enthaltenen Wohnkosten 650 EUR.

Der sog. billige Selbstbehalt, also der Eigenbedarf gegenüber Ansprüchen des Ehegatten, beträgt für den nichterwerbstätigen Unterhaltsschuldner 1.475 EUR und für den erwerbstätigen Unterhaltsschuldner 1.600 EUR. Darin sind Wohnkosten i.H.v. 580 EUR enthalten. Die gleichen Selbstbehalte gelten gegenüber Unterhaltsansprüchen der Mutter oder des Vaters eines nichtehelichen Kindes, § 1615l BGB.

Eine Erhöhung der Selbstbehalte ist möglich, wenn die Wohnkosten tatsächlich höher sind, die im jeweiligen Bedarfssatz enthaltene Pauschale also überschreiten und die Pauschale deshalb unangemessen ist.

Neu: Selbstbehalte bei Elternunterhalt und Enkelunterhalt

Der angemessene Selbstbehalt, der Kindern zu belassen ist, die ihren Eltern gegenüber unterhaltspflichtig sind, wird in der Düsseldorfer Tabelle 2026 neu geregelt. In den vergangenen Jahren war diesbezüglich lediglich auf das Angehörigen-Entlastungsgesetz vom 10.12.2019 verwiesen worden. Aufgrund des Beschlusses des BGH vom 23.10.2024 (Az.: XII ZB 6/24) ergab sich jedoch Regelungsbedarf. Nun wird der angemessene Selbstbehalt für volljährige Kinder gegenüber ihren Eltern auf mindestens 2.650 EUR beziffert und für den mit dem Kind zusammenlebenden Ehegatten (also das Schwiegerkind) auf mindestens 2.120 EUR. Das darüber hinausgehende Einkommen bleibt zu 70% anrechnungsfrei. Die ehemals in 2020 geltende Quote von 50% wird demnach angehoben. Begründet wird dies mit dem steigenden Unterhaltsbedarf pflegebedürftiger Eltern infolge erhöhter Pflegekosten und der damit verbundenen Belastung der Angehörigen.

Ebenso wird nunmehr der angemessene Selbstbehalt für Großeltern geregelt, die ihren Enkeln gegenüber unterhaltspflichtig sind; auch dieser wird auf einen Mindestbetrag von 2.650 EUR beziffert und für den Ehegatten des Unterhaltspflichtigen auf 2.120 EUR. Der darüber hinausgehende Betrag bleibt beim Enkelunterhalt allerdings nur zu 50% anrechnungsfrei. Anders als beim Elternunterhalt wird hier kein Bedürfnis für eine Anhebung der Quote gesehen.

Beibehaltung der Einkommensgruppen

Die Tabellenstruktur als solches ist gegenüber 2025 unverändert geblieben. Insbesondere werden 15 Einkommensgruppen beibehalten. Die erste Einkommensgruppe endet bei 2.100 EUR. Die 15. Einkommensgruppe endet bei einem Einkommen von 11.200 EUR.

Ausblick

Ob sich die Düsseldorfer Tabelle zum 1.1.2027 erneut ändern wird, ist noch nicht absehbar. Ein moderater Anstieg des Mindestunterhalts und der darauf basierenden Bedarfssätze ist zu erwarten. Der dem Unterhaltspflichtigen zu belassene Selbstbehalt hängt maßgeblich von dem sozialhilferechtlichen Regelbedarf ab. Auch insoweit sind Änderungen zu erwarten.