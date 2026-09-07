Erbrecht

Paragraf neben Schreibtisch
Paragraf neben Schreibtisch
BFH

Befreiung von der Grunderwerbsteuer bei Teilung des Nachlasses

Die Übertragung eines Grundstücks von einer Erbengemeinschaft auf eine Personengesellschaft bei Teilung des Nachlasses ist zu dem Anteil von der Grunderwerbsteuer befreit, zu welchem ein Miterbe an der erwerbenden Personengesellschaft beteiligt ist. Die Steuerbefreiung ist jedoch insoweit nicht zu gewähren, als sich der Anteil des Miterben am Vermögen der Personengesellschaft innerhalb von 5 Jahren nach dem Übergang des Grundstücks auf diese vermindert.
Richter im Gerichtssaal
Richter im Gerichtssaal
BFH

Zu den Auswirkungen einer Fiskalerbschaft auf einen Duldungsbescheid

Für einen Duldungsbescheid gemäß § 191 Abs. 1 Satz 2 AO fehlt es grundsätzlich an einem vollstreckbaren Schuldtitel i.S.d. § 2 AnfG, wenn der Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis erloschen ist. Im Falle einer Fiskalerbschaft bewirkt der Akzessorietätsgrundsatz des § 2 AnfG jedoch nicht, dass das Anfechtungsrecht erlischt und der Duldungsanspruch untergeht. Die Steuerschuld gilt in diesem Fall als fortbestehend.
Nerd Retro Kind Sparen Sparschwein
Nerd Retro Kind Sparen Sparschwein
OLG Karlsruhe

Schenkung von Gesellschaftsanteilen an Minderjährige

Die Schenkung von Gesellschaftsanteilen an Minderjährige bedarf der Genehmigung des Familiengerichts, sofern die Gesellschaft ein Erwerbsgeschäft betreibt. Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Schenkung für den Minderjährigen insgesamt vorteilhaft ist. Das ist anhand einer umfassenden Abwägung aller Vor- und Nachteile zu bewerten. Dabei können erhebliche wirtschaftliche Vorteile etwaige Haftungsrisiken überwiegen.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
ZErb 08/2026, Literaturkritik: Erbrecht
Beitrag
ZErb 08/2026, Das Pflichtteilsrecht - die beständige Unruhe des Erbrechts
Beitrag
ZErb 08/2026, Das Spannungs... / VI. Die unwiderrufliche Vollmacht als Gestaltungsempfehlung?
Beitrag
ZErb 08/2026, Das Spannungs... / 1. Widerrufsermächtigung des Testamentsvollstreckers
Beitrag
ZErb 08/2026, Ehevertraglic... / 4
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
825
Geringwertiges Wirtschaftsgut
687
Entgeltumwandlung
445
Schenkung
350
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
343
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
335
Reverse Charge Verfahren
317
Eingruppierung TVöD
230
Kurzfristige Beschäftigung
223
Doppelte Haushaltsführung
220
Verwandte Themen
Testament Urteil Recht Nachlassverbindlichkeit Anfechtung Pflichtteil Wirtschaftsrecht Erbschaftsteuer Veräußerungsgewinn Notar Pflichtteilsanspruch Gesellschaftsrecht Notarielle Beurkundung Ehegatte Abgabenordnung Schenkung Unternehmen Anschaffungskosten Mittelständische Unternehmen Schuldner Erbschein Mietrecht GbR Güterstand Kosten Rechtsanwalt Steuerrecht Familienrecht Grunderwerbsteuer Ehevertrag