OLG-Beschluss: Unwirksame Pflichtteilsentziehung

Urteil zu § 2333 BGB: Eine Pflichtteilsentziehung und ihr Motiv müssen glaubhaft begründet sein

Dem rechtmäßigen Erben seinen Pflichtteil zu entziehen ist nur in drastischen Ausnahmefällen möglich, wenn ihm eines der in § 2333 BGB aufgezählten schweren Fehlverhalten vorzuwerfen ist. In einem Fall vor dem LG Frankenthal behauptete die Erblasserin im notariellen Erbvertrag, dass ihr Sohn sie geschlagen habe. Das überzeugte das Gericht nicht hinlänglich für die Komplettenterbung. Weiter