Kosten

kleiner Roboter in Fabrik
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Digitale Transformation

KI und Industrie 4.0 als Hoffnungsträger in unsicheren Zeiten

Geopolitische Krisen, wirtschaftliche Unsicherheit und technologische Umbrüche setzen die deutsche Industrie unter Druck. Viele Unternehmen sehen sich existenziell bedroht – und investieren dennoch in digitale Zukunftstechnologien. Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 gelten zunehmend als wettbewerbsentscheidend. Doch wie ist der aktuelle Stand? Und welche Technologien dominieren momentan?
Hand tippt Zahlen in Taschenrechner an Schreibtisch
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Definition und Pflichten

Kostenvoranschlag – Auf was müssen Unternehmen achten?

Kostenvoranschläge, etwa von Handwerkern, sind weitgehend verbindlich, damit sich Kunden auf eine Auskunft verlassen können. Abweichungen von einem Kostenvoranschlag, z.B. ein höherer Preis als angesetzt, sind nur in geringem Umfang zulässig. Sind vor oder bei Auftragserledigung größere Kostensteigerungen abzusehen, muss der Kunde unverzüglich informiert werden. Er kann sich dann einen anderen Anbieter auswählen.
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Zum Thema Kosten
Fehler vermeiden: Rechnungen und Gutschriften richtig buchen
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Vorsteuer sichern, Fehler vermeiden, Kosten sparen! Das neue Buch erklärt Rechnungsprüfung, Kontierung und Buchung praxisnah – von Kleinbetragsrechnungen bis E-Rechnungspflicht. Checklisten und Praxistipps helfen, Fehler frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Haufe Shop: Mitarbeiterbindung
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Mitarbeiterbindung senkt die betrieblichen Kosten und fördert Wertschöpfung, Flexibilität und Innovationskraft im Unternehmen. Gunther Wolf beschreibt, wie Sie fachliches Know-how und Kompetenzen binden und erklärt den Weg zu einer mitarbeiterzentrierten Erfolgskultur mit zahlreichen Beispielen. 

Haufe Shop: Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft
Künstliche Intelligenz in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Das Buch führt in die Grundlagen und aktuellen Trends von KI ein und geht auf die speziellen Anforderungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft ein, wie z. B. die Effizienzsteigerung und Kostenreduktion, Qualitätsverbesserung und Prozessoptimierung.

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