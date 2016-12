Wenn man etwas über Rückenschmerzen liest, denkt man zunächst, das betrifft nur Ältere. Doch bereits in jungen Jahren klagen viele darüber. Auf der Internetseite von Ergotopia gibt es Informationen dazu in coolem Design. Das spricht auch Jüngere an, sich einmal mit dem Thema Rückenschmerzen auseinanderzusetzen.Weiter