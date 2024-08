Erfolgreiches BGM benötigt eine solide Finanzierung

Bild: Corbis Ohne solide finanzielle Grundlage funktioniert ein BGM nicht.

Der Bedarf an Gesundheitsaktivitäten in Unternehmen und Organisationen nimmt zu – nicht nur aufgrund hoher Fehlzeiten in den letzten Jahren, sondern weil Beschäftigte sie als Benefit wahrnehmen und hierdurch die Attraktivität von Unternehmen gesteigert werden kann.