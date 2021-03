Oliver Walle, Jahrgang 1970, ist Dozent an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und an der BSA-Akademie, Dozent an der Technischen Universität Kaiserslautern, Geschäftsführer der Health 4 Business GmbH sowie Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes BGM. Als Experte für den strategischen Aufbau und die Steuerung eines BGM durch Kennzahlensysteme berät er seit nunmehr 19 Jahren bundesweit namhafte Unternehmen auch in Demografieprojekten sowie bei der Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen. Zudem begleitet er Unternehmen bei der Integration des BGM in die DIN ISO 45001 – Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

Oliver Walle ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Fachmagazins health@work, Mitglied in der Expertengruppe Top Brand Corporate Health, Fachautor im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (u.a. für Haufe Personal, BGM und Arbeitsschutz) sowie Autor von Studien- und Lehrbriefen.

Seine Themenschwerpunkte sind die Analyse und Beratung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM), Prozessoptimierung, Aufbau BGM nach der DIN ISO 45001, Aus- und Weiterbildung im BGM.